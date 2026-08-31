Πρεμιέρα αύριο για το «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ»: 10 drones, τεχνητή νοημοσύνη, 235 κάμερες και 138 αστυνομικοί στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής

Στην επιχειρησιακή λειτουργία του νέου μηχανισμού συμμετέχουν καθημερινά περισσότεροι από, τόσο στο επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους.Το εγχείρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγέθους της κυκλοφορίας στην Αττική. Περισσότερα από, ενώ το οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου ξεπερνά τα 1.600 χιλιόμετρα.Σε πλήρη ανάπτυξη, το σύστημα εκτιμάται ότι θα μπορεί να διαχειρίζεται περίπουτελικός στόχος είναι ηκαι η ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος θα μπορούσε σταδιακά και σε βάθος χρόνου να επιτευχθεί. Η πραγματική δοκιμασία του νέου μηχανισμού αναμένεται, πάντως, με την επιστροφή της Αττικής σε πλήρεις ρυθμούς λειτουργίας και ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα των σχολείων, όταν η κυκλοφοριακή πίεση αυξάνεται σημαντικά.