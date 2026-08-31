Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε κάμπινγκ της Ασπροβάλτας στη Θεσσαλονίκη
Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε κάμπινγκ της Ασπροβάλτας στη Θεσσαλονίκη
Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας σε κάμπινγκ, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19.45 από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για τη σορό, η οποία φαίνεται να ανήκει σε αλλοδαπό άνδρα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19.45 από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για τη σορό, η οποία φαίνεται να ανήκει σε αλλοδαπό άνδρα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.
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