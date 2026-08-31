Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε κάμπινγκ της Ασπροβάλτας στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Νεκρός

Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε κάμπινγκ της Ασπροβάλτας στη Θεσσαλονίκη

Όλα  τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά

Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε κάμπινγκ της Ασπροβάλτας στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας σε κάμπινγκ, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19.45 από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για τη σορό, η οποία φαίνεται να ανήκει σε αλλοδαπό άνδρα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.
Στράτος Λούβαρης
6 ΣΧΟΛΙΑ

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