Παραλίγο μετωπική σύγκρουση στη Νέα Ερυθραία, οδηγός απέφυγε τελευταία στιγμή αυτοκίνητο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
Παραλίγο μετωπική σύγκρουση στη Νέα Ερυθραία, οδηγός απέφυγε τελευταία στιγμή αυτοκίνητο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
Ο οδηγός κυκλοφορεί κανονικά στη λωρίδα του, όταν ξαφνικά ένα άλλο αυτοκίνητο εισέρχεται παράνομα στο ρεύμα κυκλοφορίας του
Τελευταία στιγμή γλίτωσε από μετωπική σύγκρουση ένας οδηγός αυτοκινήτου τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8) στην οδό Αγίων Σαράντα στη Νέα Ερυθραία.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα μέσα από το αυτοκίνητο, ο οδηγός κυκλοφορεί κανονικά στη λωρίδα του, όταν ξαφνικά ένα άλλο αυτοκίνητο εισέρχεται παράνομα στο ρεύμα κυκλοφορίας του. Τότε ο οδηγός πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό αντανακλαστικό και αποφεύγει το τροχαίο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
Στη συνέχεια το αυτοκίνητο που υπέπεσε στην παράβαση καβάλησε το πεζοδρόμιο, ενώ το άλλο όχημα συνέχισε κανονικά την πορεία του.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα μέσα από το αυτοκίνητο, ο οδηγός κυκλοφορεί κανονικά στη λωρίδα του, όταν ξαφνικά ένα άλλο αυτοκίνητο εισέρχεται παράνομα στο ρεύμα κυκλοφορίας του. Τότε ο οδηγός πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό αντανακλαστικό και αποφεύγει το τροχαίο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
Στη συνέχεια το αυτοκίνητο που υπέπεσε στην παράβαση καβάλησε το πεζοδρόμιο, ενώ το άλλο όχημα συνέχισε κανονικά την πορεία του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα