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Παραλίγο μετωπική σύγκρουση στη Νέα Ερυθραία, οδηγός απέφυγε τελευταία στιγμή αυτοκίνητο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Μετωπική σύγκρουση Νέα Ερυθραία Αυτοκίνητο

Παραλίγο μετωπική σύγκρουση στη Νέα Ερυθραία, οδηγός απέφυγε τελευταία στιγμή αυτοκίνητο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο

Ο οδηγός κυκλοφορεί κανονικά στη λωρίδα του, όταν ξαφνικά ένα άλλο αυτοκίνητο εισέρχεται παράνομα στο ρεύμα κυκλοφορίας του

Παραλίγο μετωπική σύγκρουση στη Νέα Ερυθραία, οδηγός απέφυγε τελευταία στιγμή αυτοκίνητο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τελευταία στιγμή γλίτωσε από μετωπική σύγκρουση ένας οδηγός αυτοκινήτου τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8) στην οδό Αγίων Σαράντα στη Νέα Ερυθραία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα μέσα από το αυτοκίνητο, ο οδηγός κυκλοφορεί κανονικά στη λωρίδα του, όταν ξαφνικά ένα άλλο αυτοκίνητο εισέρχεται παράνομα στο ρεύμα κυκλοφορίας του. Τότε ο οδηγός πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό αντανακλαστικό και αποφεύγει το τροχαίο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο που υπέπεσε στην παράβαση καβάλησε το πεζοδρόμιο, ενώ το άλλο όχημα συνέχισε κανονικά την πορεία του.


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