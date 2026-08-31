Τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Οδηγός χάνει τον έλεγχο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ταξί, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χανιά Μετωπική σύγκρουση

Τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Οδηγός χάνει τον έλεγχο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ταξί, δείτε βίντεο

Από το τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα

Τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Οδηγός χάνει τον έλεγχο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ταξί, δείτε βίντεο
33 ΣΧΟΛΙΑ
Τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος της Παρηγοριάς στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταξί τύπου βαν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τη κάμερα του ταξί που δημοσιεύει το flashnews.gr, το αυτοκίνητο που κινείται με κατεύθυνση προς Κίσσαμο έχει αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να πέσει πάνω στο ταξί-βαν που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του.

Από το τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

Δείτε το βίντεο:

33 ΣΧΟΛΙΑ

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