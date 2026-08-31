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Συνελήφθη στην Κρήτη 46χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Φυγόποινος

Συνελήφθη στην Κρήτη 46χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων

Είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια και 3 μήνες κάθειρξη

Συνελήφθη στην Κρήτη 46χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων
Στη σύλληψη ενός 46χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, προχώρησαν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Η καταδίκη αφορά τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση.

Μετά τη σύλληψή του, ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

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