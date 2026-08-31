Συνελήφθη στην Κρήτη 46χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων
Συνελήφθη στην Κρήτη 46χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων
Είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια και 3 μήνες κάθειρξη
Στη σύλληψη ενός 46χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, προχώρησαν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Ο 46χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.
Η καταδίκη αφορά τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση.
Μετά τη σύλληψή του, ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
Ο 46χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.
Η καταδίκη αφορά τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση.
Μετά τη σύλληψή του, ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
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