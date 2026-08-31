Μπούγας: Η Ελλάδα καταγράφει πρόοδο στο Κράτος Δικαίου και όχι την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η αντιπολίτευση

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει για το 2026 πρόοδο ως προς το σύνολο των συστάσεων που είχαν διατυπωθεί στην Έκθεση του 2025 και ότι η χώρα μας είναι ανάμεσα στις 13 χώρες που παρουσίασαν πρόοδο