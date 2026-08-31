Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αυτή η συνήθεια κοστίζει στην Ελλάδα 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια
Μία νέα, αποκαλυπτική έρευνα δείχνει ότι η χρήση κινητού λίγο πριν από μια σύγκρουση είναι τουλάχιστον επτά φορές συχνότερη από όσο εμφανίζεται στις εκθέσεις της Τροχαίας. Την ίδια στιγμή, τα τροχαία αυξάνονται στην Ελλάδα και ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμα έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος μέχρι οκτώ χρόνια.
Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να βρίσκεται στο χέρι του οδηγού δευτερόλεπτα πριν από ένα τροχαίο και να έχει εξαφανιστεί μέχρι να φτάσει η Αστυνομία. Ο οδηγός συνήθως δεν παραδέχεται ότι έγραφε μήνυμα, παρακολουθούσε κάποιο βίντεο ή κοιτούσε μια εφαρμογή, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας δύσκολα μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο αυτοκίνητο.
Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η πραγματική εμπλοκή των κινητών τηλεφώνων στα τροχαία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατη.
Νέα έρευνα του αμερικανικού Insurance Institute for Highway Safety, του γνωστού IIHS, δείχνει ότι η χρήση κινητού στα δευτερόλεπτα πριν από μια σύγκρουση καταγράφεται από τα ψηφιακά δεδομένα τουλάχιστον επτά φορές συχνότερα από όσο αναφέρεται στις αστυνομικές εκθέσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr