Αυτή η συνήθεια κοστίζει στην Ελλάδα 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να βρίσκεται στο χέρι του οδηγού δευτερόλεπτα πριν από ένα τροχαίο και να έχει εξαφανιστεί μέχρι να φτάσει η Αστυνομία. Ο οδηγός συνήθως δεν παραδέχεται ότι έγραφε μήνυμα, παρακολουθούσε κάποιο βίντεο ή κοιτούσε μια εφαρμογή, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας δύσκολα μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο αυτοκίνητο.

Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η πραγματική εμπλοκή των κινητών τηλεφώνων στα τροχαία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατη.

Νέα έρευνα του αμερικανικού Insurance Institute for Highway Safety, του γνωστού IIHS, δείχνει ότι η χρήση κινητού στα δευτερόλεπτα πριν από μια σύγκρουση καταγράφεται από τα ψηφιακά δεδομένα τουλάχιστον επτά φορές συχνότερα από όσο αναφέρεται στις αστυνομικές εκθέσεις.





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