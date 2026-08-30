Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος 51χρονης που παρέδωσε €15.000: Το κόλπο με την υψηλή τάση και τον κίνδυνο πυρκαγιάς
Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος 51χρονης που παρέδωσε €15.000: Το κόλπο με την υψηλή τάση και τον κίνδυνο πυρκαγιάς
Η απάτη έγινε τον περασμένο Ιούνιο στην Αλεξάνδρεια- Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί
Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τηλεφωνική απάτη σε βάρος 51χρονης γυναίκας, που έγινε στις 30 Ιουνίου στην Αλεξάνδρεια.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών (29, 29 και 25 ετών) και μιας γυναίκας 18 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας, προσποιούμενη την υπάλληλο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και ισχυρίστηκε ότι λόγω μεγάλης τάσης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα αντικείμενα που έχει στο σπίτι και να τα αφήσει σε σημείο του σπιτιού.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, 2 ρολόγια αξίας 400 ευρώ και 1 πορτοφόλι, τα οποία αφαίρεσαν ο ένας εκ των τριών ανδρών και η γυναίκα.
Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος άνδρας και είχε εκμισθώσει ο τρίτος άνδρας.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού τους που προσποιήθηκε την υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών (29, 29 και 25 ετών) και μιας γυναίκας 18 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας, προσποιούμενη την υπάλληλο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και ισχυρίστηκε ότι λόγω μεγάλης τάσης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα αντικείμενα που έχει στο σπίτι και να τα αφήσει σε σημείο του σπιτιού.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, 2 ρολόγια αξίας 400 ευρώ και 1 πορτοφόλι, τα οποία αφαίρεσαν ο ένας εκ των τριών ανδρών και η γυναίκα.
Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος άνδρας και είχε εκμισθώσει ο τρίτος άνδρας.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού τους που προσποιήθηκε την υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.
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