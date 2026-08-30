Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Συναγερμός στη Ρόδο: Αεροσκάφος της Olympic Air επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» μετά από καπνούς στον κινητήρα
Συναγερμός στη Ρόδο: Αεροσκάφος της Olympic Air επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» μετά από καπνούς στον κινητήρα
Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση Ρόδος–Κάρπαθος – Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά χωρίς να χρειαστεί εκκένωση
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air με 33 επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος που εκτελούσε την πτήση Ρόδος - Κάρπαθος εμφάνισε καπνούς σε έναν από τους κινητήρες του και αναγκάστηκε να επιστρέψει, έπειτα από ενημέρωση του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα.
Βίντεο με τους καπνούς:
Πρόκειται, σύμφωνα και με τα στοιχεία της πτήσης που καταγράφονται στο Flightradar24, για αεροσκάφος τύπου ATR 42-600 (ελικοφόρο), με αριθμό πτήσης OA94 (OAL094A).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε ένδειξη στο σύστημα λαδιού του ενός από τους δύο κινητήρες. Οι καπνοί που παρατηρήθηκαν προκλήθηκαν από το συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα και όχι από φωτιά στον κινητήρα.
Μετά την ενημέρωση από το πλήρωμα, στο αεροδρόμιο της Ρόδου τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κυβερνήτης έδωσε επίπεδο κινδύνου χαμηλότερο από την πλέον επείγουσα διαβάθμιση που προβλέπεται στα πρωτόκολλα. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» και μέσα σε περίπου τέσσερα λεπτά από την ενημέρωση για το πρόβλημα προσγειώθηκε με ασφάλεια.
Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το αεροσκάφος, χωρίς να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες έκτακτης εκκένωσης, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση φωτιάς ή σοβαρότερου περιστατικού. Οι επιβάτες παραμένουν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, αναμένοντας την άφιξη άλλου αεροσκάφους που θα τους μεταφέρει στην Κάρπαθο, ενώ τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο στο ATR 42-600 για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της ένδειξης.
Πηγή βίντεο: dimokratiki
Βίντεο με τους καπνούς:
Πρόκειται, σύμφωνα και με τα στοιχεία της πτήσης που καταγράφονται στο Flightradar24, για αεροσκάφος τύπου ATR 42-600 (ελικοφόρο), με αριθμό πτήσης OA94 (OAL094A).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε ένδειξη στο σύστημα λαδιού του ενός από τους δύο κινητήρες. Οι καπνοί που παρατηρήθηκαν προκλήθηκαν από το συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα και όχι από φωτιά στον κινητήρα.
Μετά την ενημέρωση από το πλήρωμα, στο αεροδρόμιο της Ρόδου τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κυβερνήτης έδωσε επίπεδο κινδύνου χαμηλότερο από την πλέον επείγουσα διαβάθμιση που προβλέπεται στα πρωτόκολλα. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» και μέσα σε περίπου τέσσερα λεπτά από την ενημέρωση για το πρόβλημα προσγειώθηκε με ασφάλεια.
Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το αεροσκάφος, χωρίς να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες έκτακτης εκκένωσης, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση φωτιάς ή σοβαρότερου περιστατικού. Οι επιβάτες παραμένουν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, αναμένοντας την άφιξη άλλου αεροσκάφους που θα τους μεταφέρει στην Κάρπαθο, ενώ τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο στο ATR 42-600 για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της ένδειξης.
Πηγή βίντεο: dimokratiki
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