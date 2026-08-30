Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ στο Φανάρι

Η διεθνής πορεία του ΕΚΠΑ, η επέτειος των 190 ετών από την ίδρυσή του και οι διαχρονικοί δεσμοί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης

28 Αυγούστου 2026 .



Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς πραγματοποιείται σε μια χρονιά-ορόσημο για το



Τα 190 χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σιάσος ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη σημερινή πορεία του Πανεπιστημίου, την ανάπτυξη της διεθνούς του δραστηριότητας, αλλά και για το πρόγραμμα των επετειακών δράσεων που προγραμματίζονται για τη συμπλήρωση 190 ετών από την ίδρυσή του.



Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και αποτελεί το πρώτο πανεπιστήμιο της νεότερης Ελλάδας, αλλά και το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα που ιδρύθηκε στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, το ΕΚΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς θεσμούς της χώρας.



Η επέτειος των 190 ετών δεν περιορίζεται σε έναν συμβολικό εορτασμό. Το Πανεπιστήμιο έχει ήδη προγραμματίσει σειρά δράσεων που συνδέουν την ιστορική του διαδρομή με το σύγχρονο ακαδημαϊκό του αποτύπωμα.







«Ιδιαίτερη τιμή» η σχέση με το Φανάρι Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμούς τόνους στη σχέση του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.



Όπως σημείωσε, ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για τη «δυναμική αναπτυξιακή και διεθνή πορεία» του ΕΚΠΑ και για το σύνολο των επετειακών δράσεων που προγραμματίζονται για τα 190 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Ο κ. Σιάσος υπογράμμισε ακόμη τη «διαχρονική αγάπη», το «αμείωτο ενδιαφέρον» και την «ιδιαίτερη μέριμνα» του Οικουμενικού Πατριάρχη για το ΕΚΠΑ, επισημαίνοντας ότι ο Παναγιώτατος αποτελεί Επίτιμο Διδάκτορα όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

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Συγκεκριμένα, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ δήλωσε τα εξής: «Με ιδιαίτερη τιμή και βαθύτατη χαρά είχα την ευκαιρία να ενημερώσω την Α.Θ.Π., τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, για τη δυναμική αναπτυξιακή και διεθνή πορεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και για το σύνολο των επετειακών δράσεων που προγραμματίζονται με αφορμή τη συμπλήρωση 190 ετών από την ίδρυση του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας.



Η διαχρονική αγάπη, το αμείωτο ενδιαφέρον και η ιδιαίτερη μέριμνα της Α.Θ.Π. για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου αποτελεί Επίτιμο Διδάκτορα όλων των Σχολών και των Τμημάτων του, συνιστούν ύψιστη τιμή για το σύνολο της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας.



Η σταθερή αυτή σχέση, που εδράζεται στους διαχρονικούς δεσμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού, αποτελεί πολύτιμη πηγή έμπνευσης και δύναμης για όλους μας, ενισχύοντας την κοινή μας προσπάθεια για την περαιτέρω ακαδημαϊκή, ερευνητική, αναπτυξιακή και διεθνή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς αυτό εισέρχεται στη μεγάλη επετειακή περίοδο των 190 χρόνων της ιστορικής του διαδρομής».



Στην έδρα του Οικουμενικού Θρόνου, στο Φανάρι, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στιςΗ συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς πραγματοποιείται σε μια χρονιά-ορόσημο για το ΕΚΠΑ , το οποίο συμπληρώνει 190 χρόνια από την ίδρυσή του, ενώ παράλληλα το Πανεπιστήμιο ενισχύει σταθερά τη διεθνή του παρουσία και τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες.Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σιάσος ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη σημερινή πορεία του Πανεπιστημίου, την ανάπτυξη της διεθνούς του δραστηριότητας, αλλά και για το πρόγραμμα των επετειακών δράσεων που προγραμματίζονται για τη συμπλήρωση 190 ετών από την ίδρυσή του.Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και αποτελεί το πρώτο πανεπιστήμιο της νεότερης Ελλάδας, αλλά και το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα που ιδρύθηκε στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, το ΕΚΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς θεσμούς της χώρας.Η επέτειος των 190 ετών δεν περιορίζεται σε έναν συμβολικό εορτασμό. Το Πανεπιστήμιο έχει ήδη προγραμματίσει σειρά δράσεων που συνδέουν την ιστορική του διαδρομή με το σύγχρονο ακαδημαϊκό του αποτύπωμα.Ενδεικτικά, στις 12 Οκτωβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί το φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών «We are UoA», στο οποίο θα συνδυαστούν δράσεις δικτύωσης και καριέρας, βράβευση αριστούχων πρωτοετών και πολιτιστικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του εορτασμού των 190 χρόνων του Ιδρύματος.Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμούς τόνους στη σχέση του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.Όπως σημείωσε, ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για τη «δυναμική αναπτυξιακή και διεθνή πορεία» του ΕΚΠΑ και για το σύνολο των επετειακών δράσεων που προγραμματίζονται για τα 190 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Ο κ. Σιάσος υπογράμμισε ακόμη τη «διαχρονική αγάπη», το «αμείωτο ενδιαφέρον» και την «ιδιαίτερη μέριμνα» του Οικουμενικού Πατριάρχη για το ΕΚΠΑ, επισημαίνοντας ότι ο Παναγιώτατος αποτελεί Επίτιμο Διδάκτορα όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.Για τον Πρύτανη, οι δεσμοί αυτοί αποτελούν έκφραση μιας ιστορικής σχέσης που συνδέει το Πανεπιστήμιο με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρύτερα με την ιστορική και πνευματική διαδρομή του Ελληνισμού. Η σχέση αυτή, όπως υπογράμμισε, μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για την περαιτέρω ακαδημαϊκή, ερευνητική, αναπτυξιακή και διεθνή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου.Συγκεκριμένα, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ δήλωσε τα εξής: «Με ιδιαίτερη τιμή και βαθύτατη χαρά είχα την ευκαιρία να ενημερώσω την Α.Θ.Π., τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, για τη δυναμική αναπτυξιακή και διεθνή πορεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και για το σύνολο των επετειακών δράσεων που προγραμματίζονται με αφορμή τη συμπλήρωση 190 ετών από την ίδρυση του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας.Η διαχρονική αγάπη, το αμείωτο ενδιαφέρον και η ιδιαίτερη μέριμνα της Α.Θ.Π. για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου αποτελεί Επίτιμο Διδάκτορα όλων των Σχολών και των Τμημάτων του, συνιστούν ύψιστη τιμή για το σύνολο της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας.Η σταθερή αυτή σχέση, που εδράζεται στους διαχρονικούς δεσμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού, αποτελεί πολύτιμη πηγή έμπνευσης και δύναμης για όλους μας, ενισχύοντας την κοινή μας προσπάθεια για την περαιτέρω ακαδημαϊκή, ερευνητική, αναπτυξιακή και διεθνή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς αυτό εισέρχεται στη μεγάλη επετειακή περίοδο των 190 χρόνων της ιστορικής του διαδρομής».

Το Πατριαρχείο και το ΕΚΠΑ: μια σχέση που συνεχίζεται Η συγκεκριμένη συνάντηση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός. Το 2026 έχει ήδη καταγραφεί σειρά κινήσεων που δείχνουν τη συνέχιση και ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και το ΕΚΠΑ.



Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, στις 9 Απριλίου 2026 ο Παναγιώτατος, κατόπιν παρακλήσεως του Πρύτανη Γεράσιμου Σιάσου, αποδέχθηκε να συμπράξει στην ίδρυση του Συλλόγου και υπέγραψε τη σχετική ιδρυτική πράξη.



Η εξέλιξη αυτή προσδίδει έναν ακόμη θεσμικό χαρακτήρα στη σχέση των δύο πλευρών, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική και συμβολική διάσταση των δεσμών τους αλλά και τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου αποφοίτων και φίλων του Πανεπιστημίου.



Παράλληλα, το ΕΚΠΑ και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουν συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια σε ακαδημαϊκές και επιστημονικές πρωτοβουλίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Διεθνές Συνέδριο Eco-Ευ Ζην «Βιοηθική και Νέοι», που πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι το 2023 με τη συνεργασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΕΚΠΑ, μεταξύ άλλων επιστημονικών φορέων. Στην έναρξη των εργασιών είχε μιλήσει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.



Ο Πατριάρχης στο ΕΚΠΑ Η σχέση αυτή έχει εκφραστεί και με την παρουσία του Παναγιωτάτου σε σημαντικές εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου.

Τον Μάιο του 2026, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η παρουσία του Παναγιωτάτου είχε ανακοινωθεί επισήμως από το Πανεπιστήμιο.



Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση: ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ επισκέπτεται το Φανάρι και ενημερώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την πορεία του Ιδρύματος, ενώ ο Παναγιώτατος διατηρεί ενεργή παρουσία σε σημαντικές ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου.



Από το 1837 στο διεθνές πανεπιστήμιο του 2026 Η επέτειος των 190 ετών έρχεται σε μια περίοδο, κατά την οποία το ΕΚΠΑ επιχειρεί να συνδυάσει την ιστορική του ταυτότητα με μια περισσότερο εξωστρεφή διεθνή στρατηγική.



Στο μήνυμά του για την έναρξη του 2026, ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος είχε επισημάνει ότι το Πανεπιστήμιο εισέρχεται στη νέα χρονιά έχοντας ενισχύσει το διεθνές του αποτύπωμα, μέσω διεθνών συνεργασιών και κοινών προγραμμάτων σπουδών. Παράλληλα, είχε αναφερθεί στην ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, εξέλιξη που διεύρυνε τη γεωγραφική παρουσία του Ιδρύματος εκτός Ελλάδας.



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αναφορά του Πρύτανη στο Φανάρι στη διεθνή πορεία του ΕΚΠΑ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ιστορική σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνυπάρχει πλέον με μια στρατηγική διεθνοποίησης που περιλαμβάνει νέες ακαδημαϊκές συνεργασίες, διεθνή προγράμματα και παρουσία εκτός ελληνικής επικράτειας.



Ένας διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη επιστήμη Η σχέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει, επομένως, μια διάσταση που υπερβαίνει τις εθιμοτυπικές συναντήσεις.



Από τη μία πλευρά βρίσκεται ένας θεσμός με ιστορική συνέχεια αιώνων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και από την άλλη ένα πανεπιστήμιο που αποτελεί προϊόν του νεότερου ελληνικού κράτους και συμπληρώνει το 2026 σχεδόν δύο αιώνες ακαδημαϊκής παρουσίας.



Ο ίδιος ο Πατριάρχης έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη σημασία του διαλόγου μεταξύ πίστης, επιστήμης και κοινωνίας. Το 2023, για παράδειγμα, στην έναρξη του συνεδρίου «Βιοηθική και Νέοι», που συνδιοργανώθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το ΕΚΠΑ, είχε αναδείξει τη σημασία της επιστήμης και της εκκλησιαστικής ποιμαντικής για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αφορούν τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τη νέα γενιά.



Αυτή η διάσταση καθιστά τη συνεργασία των δύο θεσμών περισσότερο επίκαιρη σε μια εποχή κατά την οποία ζητήματα όπως η βιοηθική, η τεχνολογία, η περιβαλλοντική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι απαιτούν διάλογο μεταξύ διαφορετικών πεδίων γνώσης και κοινωνικής δράσης.



Η νέα σελίδα των 190 χρόνων Η συνάντηση στο Φανάρι, επομένως, έρχεται στην αφετηρία μιας ιδιαίτερα συμβολικής περιόδου για το ΕΚΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπληρώνει 190 χρόνια ζωής, έχοντας διανύσει μια διαδρομή που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και φτάνει στη σύγχρονη εποχή της διεθνοποιημένης ανώτατης εκπαίδευσης.



Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη σε αυτή την πορεία και οι σταθεροί δεσμοί με το Φανάρι αναμφίβολα προσθέτουν μια ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική διάσταση στην επέτειο.