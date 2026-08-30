Κομοτηνή: Mοτοσικλετιστές προκάλεσαν με τουρκικά εμβατήρια και σήμα των «Γκρίζων Λύκων» (video)
ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Mοτοσικλετιστές προκάλεσαν με τουρκικά εμβατήρια και σήμα των «Γκρίζων Λύκων» (video)

Αναστάτωση προκάλεσε στην Κομοτηνή η παρουσία ομάδας Τούρκων μοτοσικλετιστών, οι οποίοι διέσχισαν δρόμους της πόλης έχοντας τουρκικές σημαίες στις μοτοσικλέτες τους και παίζοντας σε υψηλή ένταση τουρκικά εμβατήρια.

Κομοτηνή: Mοτοσικλετιστές προκάλεσαν με τουρκικά εμβατήρια και σήμα των «Γκρίζων Λύκων» (video)
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για περίπου δέκα άτομα. Ωστόσο, τα νεότερα και πληρέστερα τοπικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η ομάδα αποτελούνταν από επτά Τούρκους μοτοσικλετιστές.

Η ένταση κορυφώθηκε στη δυτική έξοδο της Κομοτηνής. Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο κατέγραψαν τη διέλευση των αναβατών και τους ζήτησαν να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής. Τότε ένας από τους μοτοσικλετιστές απάντησε σχηματίζοντας με το χέρι του το χαρακτηριστικό σήμα που παραπέμπει στους «Γκρίζους Λύκους».

Οι εικόνες αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσαν αντιδράσεις, λόγω τόσο της συμπεριφοράς των αναβατών όσο και του ιδιαίτερου συμβολισμού της συγκεκριμένης χειρονομίας...


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