Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Νεκρός 22χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Ρίγανης
Νεκρός 22χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Ρίγανης
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (29/8) στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Ρίγανης, καθώς ένας 22χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες o νεαρός με καταγωγή από την Ιτέα εξετράπη της πορείας του και υπέστη πολλά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μοτοσικλετιστή στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες o νεαρός με καταγωγή από την Ιτέα εξετράπη της πορείας του και υπέστη πολλά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μοτοσικλετιστή στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.
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