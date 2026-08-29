Νεκρός 22χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Ρίγανης
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Μοτοσικλετιστής Ιόνια Οδός

Νεκρός 22χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Ρίγανης

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Νεκρός 22χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Ρίγανης
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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (29/8)  στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Ρίγανης, καθώς ένας 22χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες o νεαρός με καταγωγή από την Ιτέα εξετράπη της πορείας του και υπέστη πολλά τραύματα. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μοτοσικλετιστή στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.
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