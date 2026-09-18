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«Είμαι ο πρώτος!»: Χαμός έξω από κατάστημα της Apple για την αγορά του iPhone 18 στην Αυστραλία, δείτε βίντεο
«Είμαι ο πρώτος!»: Χαμός έξω από κατάστημα της Apple για την αγορά του iPhone 18 στην Αυστραλία, δείτε βίντεο
Αρκετοί άνθρωποι κατασκήνωσαν έξω από κατάστημα της Apple από την προηγούμενη ημέρα προκειμένου να είναι πρώτοι στη σειρά μόλις ανοίξουν οι πόρτες και να προμηθευτούν πρώτοι το πολυναμενόμενο κινητό τηλέφωνο
Το πρωί της Παρασκευής (18/9) άρχισε η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου κινητού τηλεφώνου iPhone 18 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Αρκετοί άνθρωποι, μάλιστα, επέλεξαν να κατασκηνώσουν έξω από ένα κατάστημα της Apple από την προηγούμενη ημέρα προκειμένου να είναι πρώτοι στη σειρά μόλις ανοίξουν οι πόρτες και να προμηθευτούν πρώτοι το νέο προϊόν.
Όπως αναφέρει η New York Post, σήμερα στις 8 το πρωί το συγκεκριμένο κατάστημα της Apple στην οδό George Street άνοιξε τις πόρτες του πριν από οποιοδήποτε άλλο Apple Store στον πλανήτη. Ωστόσο, αυτό εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε χάος. Ο 20χρονος Lachlan Collyer είχε φροντίσει να φτάσει έξω από το μαγαζί αρκετές ώρες νωρίτερα με μοναδικό σκοπό να πιάσει πρώτος στα χέρια του το νέο iPhone.
Όταν βγήκε από το κατάστημα κράταγε με υπερηφάνεια ψηλά το νέο του iPhone 18 Pro στο εντυπωσιακό καινούριο χρώμα «Glacier ice blue», ένας άλλος άνδρας επιχείρησε να του «κλέψει» τα φώτα της δημοσιότητας. Πέρασε μπροστά από τον Collyer και κατευθύνθηκε προς τις κάμερες υψώνοντας το δικό του τηλέφωνο στον αέρα και ανακηρύσσοντας τον εαυτό του ως τον πρώτο άνθρωπο στον κόσμο που το κατέχει. «Είμαι ο πρώτος! Είμαι ο πρώτος! Όλα τα γ@@@@ένα νέα είναι ψέματα!», φώναξε ο άνδρας καθώς έφευγε από το κατάστημα.
Ο Collyer, όμως, παρέμεινε ατάραχος και εξακολουθούσε να θεωρείται ευρέως από την ουρά και το προσωπικό της Apple ως ο πραγματικά πρώτος πελάτης που πέρασε την πόρτα. Στη συνέχεια μίλησε στα μέσα ενημέρωσης για τον ενθουσιασμό του που ήταν ο πρώτος που απέκτησε το πιο πρόσφατο προϊόν της Apple. «Το να έχω το πρώτο προϊόν [John] Ternus είναι απίστευτα συναρπαστικό και, από τεχνολογική άποψη, πρόκειται για το πρώτο και τελευταίο chipset με αρχιτεκτονική 2 νανομέτρων που υπάρχει. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε σήμερα – αυτό είναι απίστευτα συναρπαστικό», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι «λέει πολλά για την κατεύθυνση της Apple και για το τι κάνουν με τις σειρές προϊόντων τους, και ανυπομονώ να δω πού θα οδηγηθεί η εταιρεία τα επόμενα 15 χρόνια».
Οι δύο οπαδοί της Apple τόνισαν ότι ήταν «ενθουσιασμένοι» που ανήκαν στην πρώτη ομάδα παγκοσμίως που βρισκόταν στην ουρά για το iPhone 18. «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ανυπομονούμε να το δούμε από κοντά», είπε ο Dhiman. «Ήρθαμε εδώ ειδικά νωρίς για να αποφασίσουμε ποιο χρώμα θέλουμε να πάρουμε… το κόκκινο είναι τολμηρό, είναι καινούργιο, είναι μοναδικό, αλλά το γκλάσιερ είναι ένα ωραίο παστέλ. Θέλουμε απλώς να το δούμε από κοντά για να δούμε πώς φαίνεται», ανέφερε ο Chandra.
Επίσης, οι πελάτες μέσα στο κατάστημα είχαν την ευκαιρία να πάρουν μία πρώτη γεύση από το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Apple, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 23 Οκτωβρίου.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα το δούμε και θα πειραματιστούμε με το Duo, δεν θα το αγοράσουμε, αλλά σίγουρα θέλουμε να το δούμε από κοντά, να αλληλεπιδράσουμε μαζί του και να καταλάβουμε γιατί υπάρχει τόσος ενθουσιασμός», επεσήμανε ο Chandra.
Την Παρασκευή παρουσιάστηκαν και τα νεότερα μοντέλα της σειράς Apple Watch, το Apple Watch Ultra 4 και τα AirPods 5, ενώ η διάθεση των νέων Mac mini και Mac Studio σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Σεπτεμβρίου.
Όπως αναφέρει η New York Post, σήμερα στις 8 το πρωί το συγκεκριμένο κατάστημα της Apple στην οδό George Street άνοιξε τις πόρτες του πριν από οποιοδήποτε άλλο Apple Store στον πλανήτη. Ωστόσο, αυτό εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε χάος. Ο 20χρονος Lachlan Collyer είχε φροντίσει να φτάσει έξω από το μαγαζί αρκετές ώρες νωρίτερα με μοναδικό σκοπό να πιάσει πρώτος στα χέρια του το νέο iPhone.
Όταν βγήκε από το κατάστημα κράταγε με υπερηφάνεια ψηλά το νέο του iPhone 18 Pro στο εντυπωσιακό καινούριο χρώμα «Glacier ice blue», ένας άλλος άνδρας επιχείρησε να του «κλέψει» τα φώτα της δημοσιότητας. Πέρασε μπροστά από τον Collyer και κατευθύνθηκε προς τις κάμερες υψώνοντας το δικό του τηλέφωνο στον αέρα και ανακηρύσσοντας τον εαυτό του ως τον πρώτο άνθρωπο στον κόσμο που το κατέχει. «Είμαι ο πρώτος! Είμαι ο πρώτος! Όλα τα γ@@@@ένα νέα είναι ψέματα!», φώναξε ο άνδρας καθώς έφευγε από το κατάστημα.
Ο Collyer, όμως, παρέμεινε ατάραχος και εξακολουθούσε να θεωρείται ευρέως από την ουρά και το προσωπικό της Apple ως ο πραγματικά πρώτος πελάτης που πέρασε την πόρτα. Στη συνέχεια μίλησε στα μέσα ενημέρωσης για τον ενθουσιασμό του που ήταν ο πρώτος που απέκτησε το πιο πρόσφατο προϊόν της Apple. «Το να έχω το πρώτο προϊόν [John] Ternus είναι απίστευτα συναρπαστικό και, από τεχνολογική άποψη, πρόκειται για το πρώτο και τελευταίο chipset με αρχιτεκτονική 2 νανομέτρων που υπάρχει. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε σήμερα – αυτό είναι απίστευτα συναρπαστικό», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι «λέει πολλά για την κατεύθυνση της Apple και για το τι κάνουν με τις σειρές προϊόντων τους, και ανυπομονώ να δω πού θα οδηγηθεί η εταιρεία τα επόμενα 15 χρόνια».
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ανυπομονούμε να το δούμε από κοντά»Η 26χρονη Mehak Dhiman και ο 24χρονος Shav Chandra είχαν κατασκηνώσει έξω από τις 6 το πρωί και δυσκολεύονταν να αποφασίσουν ποιο από τα δύο χρώματα να διαλέξουν, το ήδη γνωστό «glacier blue» και το ολοκαίνουριο «burgundy».
Οι δύο οπαδοί της Apple τόνισαν ότι ήταν «ενθουσιασμένοι» που ανήκαν στην πρώτη ομάδα παγκοσμίως που βρισκόταν στην ουρά για το iPhone 18. «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ανυπομονούμε να το δούμε από κοντά», είπε ο Dhiman. «Ήρθαμε εδώ ειδικά νωρίς για να αποφασίσουμε ποιο χρώμα θέλουμε να πάρουμε… το κόκκινο είναι τολμηρό, είναι καινούργιο, είναι μοναδικό, αλλά το γκλάσιερ είναι ένα ωραίο παστέλ. Θέλουμε απλώς να το δούμε από κοντά για να δούμε πώς φαίνεται», ανέφερε ο Chandra.
Επίσης, οι πελάτες μέσα στο κατάστημα είχαν την ευκαιρία να πάρουν μία πρώτη γεύση από το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Apple, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 23 Οκτωβρίου.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα το δούμε και θα πειραματιστούμε με το Duo, δεν θα το αγοράσουμε, αλλά σίγουρα θέλουμε να το δούμε από κοντά, να αλληλεπιδράσουμε μαζί του και να καταλάβουμε γιατί υπάρχει τόσος ενθουσιασμός», επεσήμανε ο Chandra.
Την Παρασκευή παρουσιάστηκαν και τα νεότερα μοντέλα της σειράς Apple Watch, το Apple Watch Ultra 4 και τα AirPods 5, ενώ η διάθεση των νέων Mac mini και Mac Studio σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Σεπτεμβρίου.
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