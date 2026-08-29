Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας
Το κτήριο βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου
UPD:
Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε τετραόροφο εγκαταλελειμμένο κτήριο, που βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτηρίου.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε νωρίτερα σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτηρίου.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε νωρίτερα σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη.
UPD:
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