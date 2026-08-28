Βίντεο από την καταδίωξη του μοτοσικλετιστή στη Θεσσαλονίκη, του επιβλήθηκε πρόστιμο 18.500€ για παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.
Βίντεο από την καταδίωξη του μοτοσικλετιστή στη Θεσσαλονίκη, του επιβλήθηκε πρόστιμο 18.500€ για παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.
Ο 30χρονος μοτοσκλετιστής έπεσε πάνω στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου, το οποίο έστριβε, και συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση
Βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την καταδίωξη ενός 30χρονου μοτοσικλετιστή από αστυνομικούς που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στην ανατολική Θεσσαλονίκη που κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα.
Ο μοτοσικλετιστής φέρεται να μη σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο που του έκαναν δύο αστυνομικοί της ομάδας Ζ και ακολούθησε καταδίωξη. Ο 30χρονος υπέπεσε σε πολλές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., περνώντας πολλά φανάρια με κόκκινο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγώντας αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε διαφορετικές οδούς και μονόδρομο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του Mega, ο μοτοσικλετιστής τρέχει για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, όταν ξαφνικά πέφτει πάνω στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου, το οποίο έστριβε. Αφού έπεσε από τη μηχανή του, προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Επιχείρησε να απωθήσει τους αστυνομικούς με μπουνιές και κλωτσιές αλλά δεν τα κατάφερε. Τελικά συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 18.500€. Από το τροχαίο δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.
Ο 30χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα και θα μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική.
Ο μοτοσικλετιστής φέρεται να μη σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο που του έκαναν δύο αστυνομικοί της ομάδας Ζ και ακολούθησε καταδίωξη. Ο 30χρονος υπέπεσε σε πολλές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., περνώντας πολλά φανάρια με κόκκινο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγώντας αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε διαφορετικές οδούς και μονόδρομο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του Mega, ο μοτοσικλετιστής τρέχει για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, όταν ξαφνικά πέφτει πάνω στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου, το οποίο έστριβε. Αφού έπεσε από τη μηχανή του, προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Επιχείρησε να απωθήσει τους αστυνομικούς με μπουνιές και κλωτσιές αλλά δεν τα κατάφερε. Τελικά συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 18.500€. Από το τροχαίο δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.
Ο 30χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα και θα μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική.
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