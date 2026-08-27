Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός τραυματίστηκε μετά από καταδίωξη μοτοσικλετιστή που δεν σταμάτησε σε έλεγχο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αστυνομικός Καταδίωξη

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός τραυματίστηκε μετά από καταδίωξη μοτοσικλετιστή που δεν σταμάτησε σε έλεγχο

Ο μοτοσικλετιστής συνελήφθη λίγο αργότερα

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός τραυματίστηκε μετά από καταδίωξη μοτοσικλετιστή που δεν σταμάτησε σε έλεγχο
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ένας αστυνομικός της ομάδα Ζ τραυματίστηκε μετά από καταδίωξη μιας μοτοσικλέτας στην οδό Μιχαήλ Ψελλού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, δύο αστυνομικοί της ομάδας Ζ καταδίωκαν για αρκετή ώρα έναν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα του όταν του ζητήθηκε.

Στην οδό Μιχαήλ Ψελλού ο μοτοσικλετιστής παραβίασε κόκκινο φανάρι. Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς που τον καταδίωκαν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην οδό Αρτάκης και Ανατολικής Θράκης.
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