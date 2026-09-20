Νοσοκομείο «Ελπίς»: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη
Νοσοκομείο «Ελπίς»: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη
Το νοσοκομείο διαψεύδει τις καταγγελίες για αλλαγή της ώρας θανάτου του τραγουδιστή - «Η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελεί αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα»
Απάντηση στους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κάνουν λόγο για τηλεφωνική παρέμβαση με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του τραγουδιστή.
Στην ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος και ο διοικητής του νοσοκομείου ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ή παρέμβαση προς τους ίδιους για τροποποίηση των στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελεί αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»:
«Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.
Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.
Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.
Καλούμε σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών.
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Γεωργόπουλος
Ο Διοικητής
Σταύρος Θεοδωρίδης»
Στην ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος και ο διοικητής του νοσοκομείου ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ή παρέμβαση προς τους ίδιους για τροποποίηση των στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελεί αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»:
«Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.
Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.
Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.
Καλούμε σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών.
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Γεωργόπουλος
Ο Διοικητής
Σταύρος Θεοδωρίδης»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα