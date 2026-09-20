Υπό έλεγχο έπειτα από 21 μέρες η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, «χτύπησε» περίπου 10.000 στρέμματα δάσους
ΕΛΛΑΔΑ
Κόνιτσα Πυρκαγιά

Υπό έλεγχο έπειτα από 21 μέρες η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, «χτύπησε» περίπου 10.000 στρέμματα δάσους

Σιγοκαίνε ακόμη κορμοί και ρίζες, χωρίς να υπάρχει ανησυχία για αναζωπύρωση

Υπό έλεγχο έπειτα από 21 μέρες η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, «χτύπησε» περίπου 10.000 στρέμματα δάσους
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Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και άφησε πίσω της περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης που επηρεάστηκαν από τη φωτιά.

Παρότι το κύριο μέτωπο έχει αντιμετωπιστεί, στην περιοχή παραμένουν ακόμη σημεία όπου μεγάλοι κορμοί δέντρων και ρίζες συνεχίζουν να σιγοκαίνε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται εκτιμήσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο, το φαινόμενο αυτό δεν προκαλεί ανησυχία για νέα αναζωπύρωση, αλλά σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς και το μεγάλο μέγεθος των δέντρων.

Η διαδικασία της πλήρους κατάσβεσης τέτοιων εστιών μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο, καθώς η καύση συχνά συνεχίζεται στο εσωτερικό των κορμών αλλά και στο υπέδαφος, όπου η θερμότητα παραμένει εγκλωβισμένη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του δασικού οικοσυστήματος αναφέρουν ότι σε αρκετές περιοχές υπάρχει δυνατότητα φυσικής αναγέννησης και σταδιακής αποκατάστασης της βλάστησης.
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