Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές Ελλάδας - Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπίδα του Αχιλλέα Τελ Αβίβ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ισραήλ

Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές Ελλάδας - Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, (ΚΥΣΕΑ), την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026

Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές Ελλάδας - Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
51 ΣΧΟΛΙΑ
Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί να υπογραφούν οι συμφωνίες για το ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας, «Ασπίδα του Αχιλλέα», αξίας 3 δισ. ευρώ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, οι συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (SIBAT), όπως επίσης αντίστοιχων αμυντικών φορέων και αμυντικών εταιρειών του Ισραήλ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα», εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, (ΚΥΣΕΑ), την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Όπως είχε υπογραμμίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο περιθώριο ενημέρωσης για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «το συνολικό ποσό των αντιαεροπορικών υπερβαίνει κατά ελάχιστα τα 3 δισεκατομμύρια».

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Δένδιας είχε αναφέρει ότι «η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι έτοιμη επιχειρησιακά σε 35 μήνες από σήμερα», εξηγώντας παράλληλα ότι ο χρόνος αφορά την ολοκλήρωση του προγράμματος, καθότι αυτή θα παραδίδεται σε στάδια.
51 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης