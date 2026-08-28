Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε τρύπα τριών μέτρων που είχε καλυφθεί με ξύλα
ΕΛΛΑΔΑ
Σκύλος Διάσωση Πυροσβεστική ΔΕΔΔΗΕ

Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε τρύπα τριών μέτρων που είχε καλυφθεί με ξύλα

Οι διασώστες κατέβηκαν στην τρύπα και κατάφεραν να προσεγγίσουν και να ανασύρουν με ασφάλεια τον 17χρονο σκυλάκο

Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε τρύπα τριών μέτρων που είχε καλυφθεί με ξύλα
Ένα απρόοπτο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σκύλο σημειώθηκε στην οδό Φλέμινγκ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο Ρόκι έπεσε σε τρύπα βάθους περίπου τριών μέτρων και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη την ώρα που άρχιζε να σουρουπώνει, ενώ ο Ρόκι είχε βγει βόλτα μαζί με την ιδιοκτήτριά του. Η τρύπα ήταν καλυμμένη, ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν είχε ασφαλιστεί επαρκώς. Στο συγκεκριμένο σημείο είχαν προηγηθεί εργασίες, πιθανότατα από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Κάποια στιγμή ο σκύλος απομακρύνθηκε από την ιδιοκτήτριά του και έπεσε στο άνοιγμα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός για τον απεγκλωβισμό του. Sτο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, καθώς και ένας εθελοντής, και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Οι διασώστες κατέβηκαν στην τρύπα και κατάφεραν να προσεγγίσουν και να ανασύρουν με ασφάλεια τον 17χρονο Ρόκι.

Παρά την πτώση από ύψος περίπου τριών μέτρων, ο σκύλος είναι καλά στην υγεία του και επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του, με την περιπέτειά του να έχει ευτυχώς αίσιο τέλος.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει το thesspost:


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @thesspost.gr

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