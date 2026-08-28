Καιρός: Επιμένει η ζέστη με 39άρια και ισχυρούς ανέμους έως και 8 μποφόρ

Δείτε πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και πότε πέφτει ο υδράργυρος





Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Πρόσκαιροι όμβροι αναμένονται στα ορεινά, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Την ίδια ώρα, ενισχυμένοι θα παραμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.







ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας.



Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.







ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.



Κλείσιμο



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει σήμερα η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ηπειρωτικά και να φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς.Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Πρόσκαιροι όμβροι αναμένονται στα ορεινά, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων. Την ίδια ώρα, ενισχυμένοι θα παραμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία:Από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αίθριος.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Αίθριος.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες καθώς και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις



μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν



τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά, όπου στα ορεινά πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.



Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-08-2026



Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας και μεμονωμένες καταιγίδες.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.