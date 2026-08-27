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Πρόσκρουση επιβατηγού πλοίου στο λιμάνι του Μαντουδίου, απαγορεύτηκε ο απόπλους
Πρόσκρουση επιβατηγού πλοίου στο λιμάνι του Μαντουδίου, απαγορεύτηκε ο απόπλους
Στο πλοίο επέβαιναν 77 επιβάτες, ενώ μετέφερε 20 αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο
Στην απαγόρευση απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Αίγινα» προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, μετά από πρόσκρουση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι του Μαντουδίου.
Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μαντούδι – Σκιάθος – Γλώσσα Σκοπέλου – Σκιάθος – Μαντούδι, όταν κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι σημειώθηκε πρόσκρουση.
Στο πλοίο επέβαιναν 77 επιβάτες, ενώ μετέφερε 20 αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.
Μετά την πρόσκρουση, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί η κατάσταση του πλοίου.
Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μαντούδι – Σκιάθος – Γλώσσα Σκοπέλου – Σκιάθος – Μαντούδι, όταν κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι σημειώθηκε πρόσκρουση.
Στο πλοίο επέβαιναν 77 επιβάτες, ενώ μετέφερε 20 αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.
Μετά την πρόσκρουση, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί η κατάσταση του πλοίου.
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