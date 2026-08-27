Νεαρός παρενόχλησε 19χρονη σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη, όταν εκείνη αντέδρασε τη χτύπησε στο πρόσωπο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σεξουαλική παρενόχληση Σύλληψη

Νεαρός παρενόχλησε 19χρονη σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη, όταν εκείνη αντέδρασε τη χτύπησε στο πρόσωπο

Στο σημείο έφτασε περιπολικό της Άμεσης Δράσης με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον 23χρονο

Νεαρός παρενόχλησε 19χρονη σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη, όταν εκείνη αντέδρασε τη χτύπησε στο πρόσωπο
Στράτος Λούβαρης
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Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε μπαρ της Θεσσαλονίκης όταν ένας νεαρός θώπευσε 19χρονη και στη συνέχεια την χτύπησε στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στις 03.30 μέσα σε μπαρ που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ο 23χρονος θώπευσε την κοπέλα η οποία βρισκόταν στο ίδιο μαγαζί και όταν εκείνη αντέδρασε τότε της επιτέθηκε χτυπώντας την στο πρόσωπο.

Στο σημείο έφτασε περιπολικό της Άμεσης Δράσης με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον 23χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

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