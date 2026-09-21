Ξεκινούν σήμερα έλεγχοι σε 231 δομές υγείας που «έδειξε» το ψηφιακό εργαλείο medwatch
Ξεκινούν σήμερα έλεγχοι σε 231 δομές υγείας που «έδειξε» το ψηφιακό εργαλείο medwatch
Το νέο ψηφιακό εργαλείο medwatch εντόπισε 231 δομές που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο, με τους αρμόδιους φορείς να ξεκινούν σήμερα τους επιτόπιους ελέγχους
Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε κέντρα υπηρεσιών υγείας που έπιασε η ψηφιακή «τσιμπίδα» του medwatch, του νέου ψηφιακού εργαλείου που έθεσε το Υπουργείο Υγείας σε λειτουργία για τον εντοπισμό παράνομων ιατρικών πράξεων, στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα στο Κολωνάκι.
Από την πιλοτική εφαρμογή του medwatch το οποίο τέθηκε σε λειτουργία την προηγούμενη εβδομάδα, άμεσα μετά τις αποκαλύψεις για τις παράνομες ιατρικές πράξεις του ιατρείου στο Κολωνάκι, προέκυψε ότι 231 δομές χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
Οι δομές αυτές, δηλαδή, «κοκκίνισαν» με βάση τη διαβάθμιση που έχει το ψηφιακό εργαλείο. Εξ αυτών, οι 161 δομές είναι ινστιτούτα και κέντρα αισθητικής και 50 είναι ιατρεία. Οι αριθμοί αυτοί προέκυψαν από 8.500 ελέγχους που πραγματοποίησε το medwatch. Πιθανές παραβάσεις, επομένως, εντοπίζονται σε ποσοστό 3%.
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Από την πιλοτική εφαρμογή του medwatch το οποίο τέθηκε σε λειτουργία την προηγούμενη εβδομάδα, άμεσα μετά τις αποκαλύψεις για τις παράνομες ιατρικές πράξεις του ιατρείου στο Κολωνάκι, προέκυψε ότι 231 δομές χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
Οι δομές αυτές, δηλαδή, «κοκκίνισαν» με βάση τη διαβάθμιση που έχει το ψηφιακό εργαλείο. Εξ αυτών, οι 161 δομές είναι ινστιτούτα και κέντρα αισθητικής και 50 είναι ιατρεία. Οι αριθμοί αυτοί προέκυψαν από 8.500 ελέγχους που πραγματοποίησε το medwatch. Πιθανές παραβάσεις, επομένως, εντοπίζονται σε ποσοστό 3%.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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