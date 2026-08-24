Τα τελευταία μαρτυρικά δευτερόλεπτα της Τζουλιέτα: Εξετάζεται καρέ καρέ το βίντεο της δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη
Τα τελευταία μαρτυρικά δευτερόλεπτα της Τζουλιέτα: Εξετάζεται καρέ καρέ το βίντεο της δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη
Στο οπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές φαίνεται ο δράστης να περιμένει την 45χρονη έξω από το σπίτι της, να μπαίνει μέσα στην πολυκατοικία μαζί της και στη συνέχεια να την κλοτσάει και να την πυροβολεί
Καρέ καρέ βίντεο που κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Ο 48χρονος περίμενε την Τζουλιέτα έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε και στη συνέχεια την χτύπησε και την πυροβόλησε στο κεφάλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στο βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές απεικονίζεται ο δράστης να περιμένει την 45χρονη έξω από το σπίτι της. Μόλις η γυναίκα άνοιξε την πόρτα της εισόδου, εκείνος μπήκε μαζί της στο εσωτερικό του κτιρίου.
Όσα ακολούθησαν εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όπως προκύπτει από το βίντεο: Μέσα σε περίπου τρία με πέντε δευτερόλεπτα ο 48χρονος φέρεται να έδωσε μία - δύο κλοτσιές στην 45χρονη, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει και να βρεθεί γονατισμένη στο έδαφος. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον της.
Η 45χρονη, βλέποντας το όπλο στραμμένο προς το μέρος της, αντέδρασε ενστικτωδώς και σήκωσε τα χέρια της προς το όπλο σε μία προσπάθεια να προστατευτεί. Η κίνησή της αυτή φαίνεται ότι είχε ως αποτέλεσμα ο 48χρονος να αστοχήσει στον πρώτο πυροβολισμό. Αμέσως μετά, σύμφωνα με το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές, ο δράστης την έσυρε με τα χέρια του περίπου ένα μέτρο πιο πέρα και την πυροβόλησε ξανά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αφήσει την τελευταία της πνοή.
Μετά τη δολοφονία της 45χρονης, ο 48χρονος έστρεψε το περίστροφο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Το όπλο που χρησιμοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν παράνομα στην κατοχή του.
Το βράδυ της δολοφονίας η γυναίκα ήταν μόνη στο σπίτι. Η κόρη της δεν βρισκόταν στην Αθήνα, καθώς είχε μεταβεί στο Αγρίνιο μαζί με τον θείο της.
Στο μεταξύ, στοιχεία έχουν προκύψει και για τις κινήσεις του 48χρονου πριν φτάσει στη Νέα Σμύρνη. Πριν φύγει από το σπίτι του, άφησε στη σύζυγό του 1.000 ευρώ και της είπε «κράτα να έχεις λεφτά».
Η σύζυγός του κατέθεσε στις Αρχές ότι τους τελευταίους περίπου 18 μήνες είχε παρατηρήσει αλλαγή στη συμπεριφορά του. Όπως φέρεται να είπε, ο 48χρονος απουσίαζε συχνά από το σπίτι και ορισμένα βράδια κοιμόταν αλλού, χωρίς εκείνη να γνωρίζει πού βρισκόταν ή εάν είχε σχέση με άλλη γυναίκα. Στους αστυνομικούς φέρεται επίσης να ανέφερε ότι τον φοβόταν.
Στο μεταξύ, ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα αλλά και οποιοδήποτε άλλο εύρημα το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα των Αρχών έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στο σπίτι του 48χρονου στον Ταύρο. Οι αρχές εκτιμούν, ότι ενδέχεται μέσα στα συγκεκριμένα ευρήματα να υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με την προετοιμασία της επίθεσης, τις τελευταίες επικοινωνίες του 48χρονου με την 45χρονη. Ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη των ερευνών έχουν τα κινητά τηλέφωνα και οι διαδικτυακές δραστηριότητες των δύο προσώπων καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεών του 48χρονου πριν μεταβεί στη Νέα Σμύρνη.
Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν μπει και οι λογαριασμοί του 48χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο δράστης είχε αναρτήσει φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε κρατώντας όπλα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν το περίστροφο του εγκλήματος ταυτίζεται με κάποιο από αυτά που φαίνονται στις φωτογραφίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στο βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές απεικονίζεται ο δράστης να περιμένει την 45χρονη έξω από το σπίτι της. Μόλις η γυναίκα άνοιξε την πόρτα της εισόδου, εκείνος μπήκε μαζί της στο εσωτερικό του κτιρίου.
Όσα ακολούθησαν εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όπως προκύπτει από το βίντεο: Μέσα σε περίπου τρία με πέντε δευτερόλεπτα ο 48χρονος φέρεται να έδωσε μία - δύο κλοτσιές στην 45χρονη, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει και να βρεθεί γονατισμένη στο έδαφος. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον της.
Η 45χρονη, βλέποντας το όπλο στραμμένο προς το μέρος της, αντέδρασε ενστικτωδώς και σήκωσε τα χέρια της προς το όπλο σε μία προσπάθεια να προστατευτεί. Η κίνησή της αυτή φαίνεται ότι είχε ως αποτέλεσμα ο 48χρονος να αστοχήσει στον πρώτο πυροβολισμό. Αμέσως μετά, σύμφωνα με το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές, ο δράστης την έσυρε με τα χέρια του περίπου ένα μέτρο πιο πέρα και την πυροβόλησε ξανά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αφήσει την τελευταία της πνοή.
Μετά τη δολοφονία της 45χρονης, ο 48χρονος έστρεψε το περίστροφο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Το όπλο που χρησιμοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν παράνομα στην κατοχή του.
«Τον χώρισα γιατί με ζήλευε»Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη είχε μιλήσει στην αδελφή της για τη σχέση που διατηρούσε με έναν άνδρα, λέγοντάς της ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει μαζί του εξαιτίας της ζήλιας του. Φέρεται επίσης να της είχε εκμυστηρευτεί ότι εκείνος εξακολουθούσε να επιμένει και ότι η ίδια φοβόταν.
Το βράδυ της δολοφονίας η γυναίκα ήταν μόνη στο σπίτι. Η κόρη της δεν βρισκόταν στην Αθήνα, καθώς είχε μεταβεί στο Αγρίνιο μαζί με τον θείο της.
Στο μεταξύ, στοιχεία έχουν προκύψει και για τις κινήσεις του 48χρονου πριν φτάσει στη Νέα Σμύρνη. Πριν φύγει από το σπίτι του, άφησε στη σύζυγό του 1.000 ευρώ και της είπε «κράτα να έχεις λεφτά».
Τα 1.000 ευρώ που άφησε στη σύζυγό του
Η σύζυγός του κατέθεσε στις Αρχές ότι τους τελευταίους περίπου 18 μήνες είχε παρατηρήσει αλλαγή στη συμπεριφορά του. Όπως φέρεται να είπε, ο 48χρονος απουσίαζε συχνά από το σπίτι και ορισμένα βράδια κοιμόταν αλλού, χωρίς εκείνη να γνωρίζει πού βρισκόταν ή εάν είχε σχέση με άλλη γυναίκα. Στους αστυνομικούς φέρεται επίσης να ανέφερε ότι τον φοβόταν.
Στο μεταξύ, ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα αλλά και οποιοδήποτε άλλο εύρημα το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα των Αρχών έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στο σπίτι του 48χρονου στον Ταύρο. Οι αρχές εκτιμούν, ότι ενδέχεται μέσα στα συγκεκριμένα ευρήματα να υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με την προετοιμασία της επίθεσης, τις τελευταίες επικοινωνίες του 48χρονου με την 45χρονη. Ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη των ερευνών έχουν τα κινητά τηλέφωνα και οι διαδικτυακές δραστηριότητες των δύο προσώπων καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεών του 48χρονου πριν μεταβεί στη Νέα Σμύρνη.
Τα ευρήματα στο σπίτι του 48χρονου στον Ταύρο
Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν μπει και οι λογαριασμοί του 48χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο δράστης είχε αναρτήσει φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε κρατώντας όπλα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν το περίστροφο του εγκλήματος ταυτίζεται με κάποιο από αυτά που φαίνονται στις φωτογραφίες.
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