Τα τελευταία μαρτυρικά δευτερόλεπτα της Τζουλιέτα: Εξετάζεται καρέ καρέ το βίντεο της δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη

Στο οπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές φαίνεται ο δράστης να περιμένει την 45χρονη έξω από το σπίτι της, να μπαίνει μέσα στην πολυκατοικία μαζί της και στη συνέχεια να την κλοτσάει και να την πυροβολεί