Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Πάνω από 61.500 στρέμματα κάηκαν τις νυχτερινές ώρες, δείτε χάρτες
Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Πάνω από 61.500 στρέμματα κάηκαν τις νυχτερινές ώρες, δείτε χάρτες
Συνολικά, η πυρκαγιά έκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες (σχεδόν 4 ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου 2026
Περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών στη μέγα-πυρκαγιά που έπληξε την Αττικοβοιωτία από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου 2026.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης της πυρκαγιάς που υλοποίησε και δημοσιεύει σήμερα η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Συνολικά, η πυρκαγιά έκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες (σχεδόν 4 ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου 2026.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας το πρωί της 31ης Ιουλίου και εξαπλώθηκε αρχικά προς το παραλιακό μέτωπο, καίγοντας 15.072 στρέμματα μέσα στις πρώτες 10 ώρες. Ακολούθησε η πρώτη από τις δύο νυχτερινές εξάρσεις. Μέσα σε 12 ώρες (από 31.07 στις 19:00 έως 01.08.2026 στις 07:00) κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν πάνω από τα 80 km/h. Η εξάπλωση συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα (από 07:00 έως 19:00 την 01.08.2026) προς τα ανατολικά, πριν από τη δεύτερη νυχτερινή έξαρση προς τα νότια/νοτιοανατολικά, με ανέμους έως 70 km/h και ακόμη 27.810 καμένα στρέμματα (από 01.08 στις 19:00 έως 02.08.2026 στις 07:00).
Η πυρκαγιά συνέχισε να επεκτείνεται τις επόμενες ημέρες (από 02.08 07:00 έως 04.08 03:36), με φθίνοντα ωστόσο ρυθμό καθώς οι άνεμοι σταδιακά υποχωρούσαν και ενώ η φωτιά πλησιάζε καμένες εκτάσεις του 2021.
Η εξάπλωση της πυρκαγιάς χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερο μοτίβο ημέρας/νύχτας. Οι δύο νυχτερινές εξάρσεις (31.07 προς 01.08 και 01.08 προς 02.08) ξεχωρίζουν καθαρά από τις ενδιάμεσες ημέρες όπου ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αισθητά πιο συγκρατημένος. Η συνολική ενέργεια που εκτιμάται ότι ακτινοβολήθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς είναι τουλάχιστον 380 TJ.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης της πυρκαγιάς που υλοποίησε και δημοσιεύει σήμερα η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Συνολικά, η πυρκαγιά έκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες (σχεδόν 4 ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου 2026.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας το πρωί της 31ης Ιουλίου και εξαπλώθηκε αρχικά προς το παραλιακό μέτωπο, καίγοντας 15.072 στρέμματα μέσα στις πρώτες 10 ώρες. Ακολούθησε η πρώτη από τις δύο νυχτερινές εξάρσεις. Μέσα σε 12 ώρες (από 31.07 στις 19:00 έως 01.08.2026 στις 07:00) κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν πάνω από τα 80 km/h. Η εξάπλωση συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα (από 07:00 έως 19:00 την 01.08.2026) προς τα ανατολικά, πριν από τη δεύτερη νυχτερινή έξαρση προς τα νότια/νοτιοανατολικά, με ανέμους έως 70 km/h και ακόμη 27.810 καμένα στρέμματα (από 01.08 στις 19:00 έως 02.08.2026 στις 07:00).
Η πυρκαγιά συνέχισε να επεκτείνεται τις επόμενες ημέρες (από 02.08 07:00 έως 04.08 03:36), με φθίνοντα ωστόσο ρυθμό καθώς οι άνεμοι σταδιακά υποχωρούσαν και ενώ η φωτιά πλησιάζε καμένες εκτάσεις του 2021.
Η εξάπλωση της πυρκαγιάς χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερο μοτίβο ημέρας/νύχτας. Οι δύο νυχτερινές εξάρσεις (31.07 προς 01.08 και 01.08 προς 02.08) ξεχωρίζουν καθαρά από τις ενδιάμεσες ημέρες όπου ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αισθητά πιο συγκρατημένος. Η συνολική ενέργεια που εκτιμάται ότι ακτινοβολήθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς είναι τουλάχιστον 380 TJ.
Η εξέλιξη της πυρκαγιάς ανακατασκευάστηκε με συνδυασμό δορυφορικών δεδομένων από τρεις διαφορετικούς αισθητήρες, και η ανακατασκευή επικυρώθηκε ανεξάρτητα ως προς ως προς τρεις επίσημες ενδιάμεσες περιμέτρους της πυρκαγιάς (Πηγή: Copernicus EMS). Την πλήρη τεχνική ανάλυση, με αναλυτικά στοιχεία για τη μεθοδολογία και τις πηγές αβεβαιότητας, μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.
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