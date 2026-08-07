Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Πάνω από 61.500 στρέμματα κάηκαν τις νυχτερινές ώρες, δείτε χάρτες
ΕΛΛΑΔΑ
Meteo Φωτιά Φωτιά στην Αττική Πυρκαγιά

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Πάνω από 61.500 στρέμματα κάηκαν τις νυχτερινές ώρες, δείτε χάρτες

Συνολικά, η πυρκαγιά έκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες (σχεδόν 4 ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου 2026

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Πάνω από 61.500 στρέμματα κάηκαν τις νυχτερινές ώρες, δείτε χάρτες
Περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών στη μέγα-πυρκαγιά που έπληξε την Αττικοβοιωτία από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου 2026.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης της πυρκαγιάς που υλοποίησε και δημοσιεύει σήμερα η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συνολικά, η πυρκαγιά έκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες (σχεδόν 4 ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου 2026. 

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας το πρωί της 31ης Ιουλίου και εξαπλώθηκε αρχικά προς το παραλιακό μέτωπο, καίγοντας 15.072 στρέμματα μέσα στις πρώτες 10 ώρες. Ακολούθησε η πρώτη από τις δύο νυχτερινές εξάρσεις. Μέσα σε 12 ώρες (από 31.07 στις 19:00 έως 01.08.2026 στις 07:00) κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν πάνω από τα 80 km/h. Η εξάπλωση συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα (από 07:00 έως 19:00 την 01.08.2026) προς τα ανατολικά, πριν από τη δεύτερη νυχτερινή έξαρση προς τα νότια/νοτιοανατολικά, με ανέμους έως 70 km/h και ακόμη 27.810 καμένα στρέμματα (από 01.08 στις 19:00 έως 02.08.2026 στις 07:00).

Η πυρκαγιά συνέχισε να επεκτείνεται τις επόμενες ημέρες (από 02.08 07:00 έως 04.08 03:36), με φθίνοντα ωστόσο ρυθμό καθώς οι άνεμοι σταδιακά υποχωρούσαν και ενώ η φωτιά πλησιάζε καμένες εκτάσεις του 2021.

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Πάνω από 61.500 στρέμματα κάηκαν τις νυχτερινές ώρες, δείτε χάρτες
Εκτιμώμενη χρονική εξέλιξη (ανά 12ώρο) της πυρκαγιάς από τις 31.07 έως την 04.08.2026. Το πρώτο και το τελευταίο χρονικό βήμα έχουν διάρκεια μικρότερη των 12 ωρών καθώς καθορίστηκαν με βάση την έναρξη και την παύση της εξάπλωσης

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Πάνω από 61.500 στρέμματα κάηκαν τις νυχτερινές ώρες, δείτε χάρτες
Χρονική εξέλιξη της καμένης έκτασης
Κλείσιμο


Η εξάπλωση της πυρκαγιάς χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερο μοτίβο ημέρας/νύχτας. Οι δύο νυχτερινές εξάρσεις (31.07 προς 01.08 και 01.08 προς 02.08) ξεχωρίζουν καθαρά από τις ενδιάμεσες ημέρες όπου ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αισθητά πιο συγκρατημένος. Η συνολική ενέργεια που εκτιμάται ότι ακτινοβολήθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς είναι τουλάχιστον 380 TJ.
Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Πάνω από 61.500 στρέμματα κάηκαν τις νυχτερινές ώρες, δείτε χάρτες
Κατάτμηση καμένης έκτασης της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας


Η εξέλιξη της πυρκαγιάς ανακατασκευάστηκε με συνδυασμό δορυφορικών δεδομένων από τρεις διαφορετικούς αισθητήρες, και η ανακατασκευή επικυρώθηκε ανεξάρτητα ως προς ως προς τρεις επίσημες ενδιάμεσες περιμέτρους της πυρκαγιάς (Πηγή: Copernicus EMS). Την πλήρη τεχνική ανάλυση, με αναλυτικά στοιχεία για τη μεθοδολογία και τις πηγές αβεβαιότητας, μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης