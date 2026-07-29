Η εργονομία είναι η καλύτερη επένδυση για το γραφείο

Η καθιστική εργασία είναι ο κανόνας για την πλειοψηφία των εργαζομένων. Όταν περνάς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σου καθιστός, η εργονομία ανάγεται σε κρίσιμη παράμετρο ευζωίας!