Η εργονομία είναι η καλύτερη επένδυση για το γραφείο
Η καθιστική εργασία είναι ο κανόνας για την πλειοψηφία των εργαζομένων. Όταν περνάς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σου καθιστός, η εργονομία ανάγεται σε κρίσιμη παράμετρο ευζωίας!
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Εργονομία είναι η επιστήμη που μελετά την προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος και του εξοπλισμού στις φυσικές ανάγκες και δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος. Τα εργονομικά έπιπλα σχεδιάζονται έτσι ώστε να υποστηρίζουν τη φυσική στάση και κίνηση του σώματος, μειώνοντας την καταπόνηση και αποτρέποντας τους τραυματισμούς που σχετίζονται με την εργασία. Όταν επιλέγεις έπιπλα γραφείου η εργονομία σε βοηθάει να βρεις αυτά που προστατεύουν την φυσική σου κατάσταση και κατ’ επέκταση ενισχύουν την παραγωγικότητα σου. Η πιο εύκολη αλλαγή είναι να επιλέξεις μια εργονομική καρέκλα, είναι και η πιο αναγκαία. Σε σχέση με τα απλά έπιπλα, τα εργονομικά έχουν ένα υψηλότερο κόστος κτήσης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσεις σαν μια επένδυση για την υγεία σου. Η επένδυση σε εργονομικά έπιπλα δεν είναι πολυτέλεια ή διακοσμητική επιλογή, είναι μια αναγκαία στρατηγική επιλογή για τη προστασία της υγείας και της παραγωγικότητας.
Το πρώτο όφελος από τα εργονομικά έπιπλα είναι η πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων. Οι μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα υγείας στον εργασιακό χώρο. Περιλαμβάνουν ενοχλήσεις στην πλάτη, στον αυχένα, στους ώμους καθώς και στα άνω και κάτω άκρα. Αρχικά δημιουργεί έντονη δυσφορία που χτυπάει την συγκέντρωση και την παραγωγικότητα. Η παρατεταμένη εργασία χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στις αρθρώσεις αλλά και στο κυκλοφορικό και καρδιακό σύστημα. Για μια εταιρεία η μη επένδυση στην εργονομία θα οδηγήσει σε αυξημένες αναρρωτικές άδειες, χαμηλότερη παραγωγικότητά και συνολικά χαμηλό ηθικό.
Η επένδυση σε εργονομικά έπιπλα αποτελεί μια συμφέρουσα είτε φτιάχνεις το home office σου είτε στήνεις τον χώρο εργασίας της επιχείρησης σου. Τα επιστημονικά δεδομένα συγκλίνουν σε τρία βασικά συμπεράσματα:
1. Πρόληψη: Τα εργονομικά έπιπλα μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο ανάπτυξης μυοσκελετικών παθήσεων, προστατεύοντας τη μακροπρόθεσμη υγεία των εργαζομένων.
2. Απόδοση: Οι εργαζόμενοι σε εργονομικά περιβάλλοντα είναι πιο παραγωγικοί, κάνουν λιγότερα λάθη και αισθάνονται λιγότερο κόπωση.
3. Βιωσιμότητα: Η μείωση των απουσιών και η αύξηση της ικανοποίησης μεταφράζονται σε μετρήσιμα οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις.
Μην το αμελείς, άρχισε από την επιλογή εργονομικής καρέκλας και δεν θα το μετανιώσεις!
1. Ergohuman Καρέκλα Γραφείου Luxury II Γκρί
Η καρέκλα Ergohuman Luxury II Γκρι είναι η ιδανική επιλογή για πολύωρη εργασία. Κάθε πτυχή της εργονομικής λειτουργίας της καρέκλας έχει αναθεωρηθεί, ώστε να προσφέρει ακόμα πιο υψηλές υπηρεσίες. Η ανανέωση αυτή περιλαμβάνει νέα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον και αναβαθμισμένα ποιοτικά. Έρχεται με πιστοποίηση BS 5459 2:2000 της ΤUV, που καθορίζει αυστηρά πρότυπα αντοχής και εργονομίας για καθίσματα τα οποία προορίζονται για συνεχή χρήση 24 ώρες/7 ημέρες σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.
Έτσι, εξασφαλίζεται ότι η καρέκλα μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια χρήστες έως 150 κιλά υπό συνθήκες έντονης και παρατεταμένης χρήσης. Το ύφασμα Μesh, νέας γενιάς, είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεται το σώμα σου, είτε δουλεύεις πάρα πολλές ώρες καθιστός, είτε η θερμοκρασία του χώρου σου είναι υψηλή. Πέρα όμως από αυτή την ευχάριστη αίσθηση και την άνεση, σου προσφέρει και μέγιστη ασφάλεια, αφού χάρη στις 10 μεμονωμένες ζώνες υποστήριξης, οι πιέσεις που δέχεται το ύφασμα διαχέονται ομαλότερα. Η οσφυϊκή υποστήριξη είναι πλέον ρυθμιζόμενη με 6 επίπεδα προσαρμογής, για να βρεις το επιθυμητό επίπεδο ανακούφισης και υποστήριξης.
2. @Work Καρέκλα Business Iliac II Μαύρη
Ένα κάθισμα από ύφασμα mesh για να «αναπνέει» η πλάτη, προσαρμοζόμενη πίεση μέσης, 4D μπράτσα αλλά και προσκέφαλο ρυθμιζόμενο καθ' ύψος με κλίση για πλήρη εργονομία. Το ύφασμα mesh επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και αποτρέπει την εφίδρωση του σώματος. Επιπλέον, είναι ένα υλικό το οποίο θα διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του σε βάθος χρόνου, ακόμα και μετά από πολυετή χρήση.
Η πλάτη της καρέκλας προσαρμόζεται ανάλογα με το βάρος και το σωματότυπό σου, ενώ σε συνδυασμό με το προσαρμοζόμενο μαξιλάρι μέσης σού προσφέρει τη μέγιστη δυνατή οσφυϊκή υποστήριξη ακολουθώντας τις κινήσεις σου! Με αυτόν τον τρόπο έχεις ξεκούραστο κάθισμα και προστατεύεις τη μέση σου, όσες ώρες και αν κάθεσαι! Τέλος, η ανθεκτική της βάση από αλουμίνιο θα χαρίσει τη σταθερότητα που χρειάζεται μια καρέκλα γραφείου. Το μέταλλο θα εξασφαλίζει διάρκεια ζωής, χωρίς απρόοπτα.
3. Victorage Καρέκλα Γραφείου Gaming Delta VC Series
Μια εταιρεία που έχει πάνω από είκοσι χρόνια εξειδίκευσης προφανώς θα σου προσφέρει μια εξαιρετική λύση! Είτε δουλεύεις πολύ είτε παίζεις συστηματικά η καρέκλα της Victorage, Delta Red, θα αναβαθμίσει την εμπειρία σου. Με βασικά χαρακτηριστικά το τεχνητό δέρμα, τον αφρό μνήμης, τον εργονομικό σχεδιασμό για στήριξη της σπονδυλικής στήλης, τα τριών διαστάσεων μπράτσα και τον μηχανισμό relax multiblock τύπου bucket, έρχεται κυριολεκτικά στα μέτρα σου!
Ενσωματώνει καινοτομίες και τεχνολογίες που θα βρεις και στα καθίσματα Mercedes Benz S-class για την απόλυτη άνεση. Η λάθος κλίση της καρέκλα πολλές φορές, ενώ απολαμβάνεις ατελείωτο gaming, αυξάνει την πίεση στους μηρούς και τη σπονδυλική στήλη, προκαλώντας ορθοπεδικά προβλήματα και πόνο! Με τη ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος που προσφέρει το κάθισμά σου, μπορείς να εργαστείς ξεκούραστα για πολλές ώρες, χωρίς να δέχεσαι ενοχλητικές και επίπονες πιέσεις!
Το ατσάλινο πλαίσιο της χαρίζει μοναδικό design και μία αίσθηση «πολυτέλειας», ενώ παράλληλα ντύνεται με υψηλής πυκνότητας σφουγγάρι με ενισχυμένη επένδυση σε στρατηγικά σημεία, ώστε να διατηρεί τη σωστή στάση του σώματός σου ενώ παίζεις και να μην ταλαιπωρείσαι από πόνους στη σπονδυλική στήλη, τα χέρια ή τους μηρούς που επιβαρύνονται όταν κάθεσαι.