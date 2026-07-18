Συνελήφθη 46χρονος για τηλεφωνική απάτη στη Χίο: Άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνελήφθη 46χρονος για τηλεφωνική απάτη στη Χίο: Άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Έπεισαν την ηλικιωμένη πως η κόρη της έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Συνελήφθη 46χρονος για τηλεφωνική απάτη στη Χίο: Άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη
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Συνελήφθη 46χρονος, μέλος συμμορίας που εξαπάτησε μέσω τηλεφώνου ηλικιωμένη και της άρπαξε 4.000 ευρώ αλλά και κοσμήματα 20.000 ευρώ στη Χίο

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας και μία γυναίκα τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη, προσποιούμενοι κατά περίπτωση γιατρό και την κόρη της και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να την πείσουν να παραδώσει στον 46χρονο, ο οποίος μετέβη στο σπίτι της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή, αξίας 20.000 ευρώ περίπου.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Χίου το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7), ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3.800 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή που όπως ακολούθως διαπιστώθηκε, είχε αποσπάσει από την ηλικιωμένη.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αυτής διακριβώθηκε ότι, ο 46χρονος συλληφθείς, εντάχθηκε πρόσφατα σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες κυρίως προχωρημένης ηλικίας και προσποιούμενα ιατρούς και συγγενικά πρόσωπα, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών, κοσμημάτων και τιμαλφών.

Στην ηλικιωμένη επεστράφησαν, το σύνολο των κοσμημάτων και τιμαλφών της, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του ο δράστης.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Συνελήφθη 46χρονος για τηλεφωνική απάτη στη Χίο: Άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη
2 ΣΧΟΛΙΑ

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