Ιόνιο Πανεπιστήμιο και UNICEF ενώνουν δυνάμεις για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Ιδρύεται νέο Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού - Η νέα αυτή δομή φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο έρευνας, εκπαίδευσης, διαλόγου και δράσης, με στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών





Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, και ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Ghassan Khalil, υπέγραψαν







Η πρωτοβουλία εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο διευρυνόμενο πανελλαδικό δίκτυο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με τη UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των







Μέσα από το νέο Κέντρο αναμένεται να αναπτυχθούν δράσεις που θα αφορούν την επιστημονική έρευνα, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ενημέρωση της κοινωνίας και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους.



Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διεπιστημονική προσέγγιση, καθώς τα δικαιώματα του παιδιού συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική προστασία, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τη συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν.



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Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου πανεπιστημιακών συνεργασιών αποτελεί επένδυση στο μέλλον, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι νέες γενιές να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου η προστασία, η συμμετοχή και η ισότιμη μεταχείριση των παιδιών αποτελούν βασικές αξίες.



Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ως την αφετηρία μιας ουσιαστικής σχέσης που τοποθετεί τα δικαιώματα του παιδιού στον πυρήνα της ακαδημαϊκής και κοινωνικής αποστολής του δημόσιου Πανεπιστημίου.



«Η υπογραφή του μνημονίου σηματοδοτεί την αφετηρία μιας συνεργασίας που τοποθετεί τα δικαιώματα του παιδιού στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής και κοινωνικής αποστολής του δημόσιου Πανεπιστημίου. Προς την κατεύθυνση αυτή το προσεχές διάστημα θα υλοποιηθούν συναφείς, κοινές δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, ανοικτές για το κοινό», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Μια σημαντική συνεργασία με επίκεντρο την προάσπιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού εγκαινιάζουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η UNICEF , σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, και ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Ghassan Khalil, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση Κέντρου Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.Η νέα αυτή δομή φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο έρευνας, εκπαίδευσης, διαλόγου και δράσης, με στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.Η πρωτοβουλία εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο διευρυνόμενο πανελλαδικό δίκτυο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με τη UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη δημιουργία μιας ισχυρότερης κουλτούρας σεβασμού, ισότητας και συμπερίληψης.Μέσα από το νέο Κέντρο αναμένεται να αναπτυχθούν δράσεις που θα αφορούν την επιστημονική έρευνα, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ενημέρωση της κοινωνίας και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους.Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διεπιστημονική προσέγγιση, καθώς τα δικαιώματα του παιδιού συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική προστασία, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τη συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν.Από την πλευρά της UNICEF, ο Ghassan Khalil υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των συνεργασιών με τα ελληνικά πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι κάθε νέο Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου για την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στην εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνική πολιτική.Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου πανεπιστημιακών συνεργασιών αποτελεί επένδυση στο μέλλον, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι νέες γενιές να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου η προστασία, η συμμετοχή και η ισότιμη μεταχείριση των παιδιών αποτελούν βασικές αξίες.Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ως την αφετηρία μιας ουσιαστικής σχέσης που τοποθετεί τα δικαιώματα του παιδιού στον πυρήνα της ακαδημαϊκής και κοινωνικής αποστολής του δημόσιου Πανεπιστημίου.«Η υπογραφή του μνημονίου σηματοδοτεί την αφετηρία μιας συνεργασίας που τοποθετεί τα δικαιώματα του παιδιού στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής και κοινωνικής αποστολής του δημόσιου Πανεπιστημίου. Προς την κατεύθυνση αυτή το προσεχές διάστημα θα υλοποιηθούν συναφείς, κοινές δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, ανοικτές για το κοινό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δημιουργία του Κέντρου Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναμένεται να αποτελέσει έναν σημαντικό κόμβο γνώσης και κοινωνικής παρέμβασης, ενισχύοντας τον ρόλο των πανεπιστημίων ως φορέων που δεν περιορίζονται μόνο στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης, αλλά συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.



Με τη συνεργασία αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η UNICEF επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να εργαστούν από κοινού για ένα μέλλον όπου τα δικαιώματα όλων των παιδιών θα αναγνωρίζονται, θα προστατεύονται και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας.