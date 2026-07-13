Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Τρεις συλλήψεις στα Πετράλωνα μετά από ληστεία με την απειλή σπασμένου μπουκαλιού
Τρεις συλλήψεις στα Πετράλωνα μετά από ληστεία με την απειλή σπασμένου μπουκαλιού
Αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο από νεαρό
Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ηλικίας 18 και 17 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί για ληστεία με την απειλή μπουκαλιού που σημειώθηκε στην περιοχή των Πετραλώνων.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους δράστες που αναζητούνται, προσέγγισαν έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή, και με την απειλή σπασμένου μπουκαλιού του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, πριν τραπούν σε φυγή.
Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις φερόμενους ως δράστες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.
Στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους δράστες που αναζητούνται, προσέγγισαν έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή, και με την απειλή σπασμένου μπουκαλιού του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, πριν τραπούν σε φυγή.
Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις φερόμενους ως δράστες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.
Στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα