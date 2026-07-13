Τρεις συλλήψεις στα Πετράλωνα μετά από ληστεία με την απειλή σπασμένου μπουκαλιού
ΕΛΛΑΔΑ
Πετραλώνα Ληστεία Αστυνομία Συλλήψεις

Τρεις συλλήψεις στα Πετράλωνα μετά από ληστεία με την απειλή σπασμένου μπουκαλιού

Αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο από νεαρό

Τρεις συλλήψεις στα Πετράλωνα μετά από ληστεία με την απειλή σπασμένου μπουκαλιού
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ηλικίας 18 και 17 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί για ληστεία με την απειλή μπουκαλιού που σημειώθηκε στην περιοχή των Πετραλώνων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους δράστες που αναζητούνται, προσέγγισαν έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή, και με την απειλή σπασμένου μπουκαλιού του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, πριν τραπούν σε φυγή.

Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις φερόμενους ως δράστες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης