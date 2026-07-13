Οι ΗΠΑ χτύπησαν υποβρύχιο στο Ιράν χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά θαλάσσια drones όπως οι Ουκρανοί, δείτε το βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
υποβρύχιο Ιράν ΗΠΑ drones Μέση Ανατολή βομβαρδισμοί Εμπορικά πλοία Ένοπλες Δυνάμεις

Οι ΗΠΑ χτύπησαν υποβρύχιο στο Ιράν χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά θαλάσσια drones όπως οι Ουκρανοί, δείτε το βίντεο

Τρία drones-καμικάζι έπληξαν το λιμάνι στη Ναυτική Βάση του Μπαντάρ Αμπάς - «Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», τόνισε η CENTCOM

Οι ΗΠΑ χτύπησαν υποβρύχιο στο Ιράν χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά θαλάσσια drones όπως οι Ουκρανοί, δείτε το βίντεο
41 ΣΧΟΛΙΑ
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα υποβρύχιο και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων στο Ιράν χθες Κυριακή χρησιμοποιώντας drones επίθεσης μονής κατεύθυνσης, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

 Χθες, οι δυνάμεις της CENTCOM πραγματοποίησαν επιτυχές πλήγμα εναντίον ενός ιρανικού υποβρυχίου και μιας εγκατάστασης συντήρησης πλοίων, χρησιμοποιώντας πολλαπλά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας μίας κατεύθυνσης, όπως οι Ουκρανοί.

Τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου Corsair έπληξαν το λιμάνι στη Ναυτική Βάση του Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια drones σε πολεμικές επιχειρήσεις. Τα χθεσινοβραδινά πλήγματα αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

«Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», τόνισε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X.

41 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης