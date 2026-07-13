Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Συνελήφθη 53χρονος στο Περιστέρι με πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης
Συνελήφθη 53χρονος στο Περιστέρι με πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης
Αναζητείται ακόμη ένα άτομο
Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 53χρονος στο Περιστέρι, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης άνω του 1 κιλού.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή του Περιστερίου εντόπισαν τον 53χρονο σε υπόγειο χώρο στάθμευσης καταστήματος σούπερ μάρκετ.Η παρουσία και οι κινήσεις του κρίθηκαν ύποπτες, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον καλέσουν σε έλεγχο.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε συνολικά 1 κιλό και 135 γραμμάρια κοκαΐνης. Η ποσότητα κατασχέθηκε, ενώ ο 53χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή του Περιστερίου εντόπισαν τον 53χρονο σε υπόγειο χώρο στάθμευσης καταστήματος σούπερ μάρκετ.Η παρουσία και οι κινήσεις του κρίθηκαν ύποπτες, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον καλέσουν σε έλεγχο.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε συνολικά 1 κιλό και 135 γραμμάρια κοκαΐνης. Η ποσότητα κατασχέθηκε, ενώ ο 53χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
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