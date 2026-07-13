Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα που απαιτεί διαφορετική προετοιμασία. Η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση και η ασφαλιστική προστασία συνθέτουν σήμερα μια νέα κουλτούρα ανθεκτικότητας.