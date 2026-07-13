Σχεδόν 1.000 συλλήψεις στην Τουρκία δύο μέρες πριν την επέτειο 10 ετών του αποτυχημένου πραξικοπήματος

Στις 15 Ιουλίου 2016, μια μερίδα του στρατού επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 250 νεκρούς και 2.000 τραυματίες