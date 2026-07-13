Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 16χρονος που είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Θάνατος Νοσοκομείο

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 16χρονος που είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις στο σπίτι του

Το παιδί προσπάθησε να επαναφέρει συγγενής του, οι διασώστες του ΕΚΑΒ και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 16χρονος που είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις στο σπίτι του
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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας μετά τον θάνατο ενός 16χρονου. 

Ο έφηβος εντοπίστηκε  χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο το οποίο αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με το lamiareport.gr

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες έφτασαν με απινιδωτή ενώ συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης. Συνοδεία περιπολικού, το ασθενοφόρο έφτασε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Στο νοσοκομείο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να το επαναφέρουν, με αρνητικό δυστυχώς αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατος του νεαρού.
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