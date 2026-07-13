Τρία χρόνια μετά τη φωτιά στη Δαδιά: Έργα αποκατάστασης, αναδασώσεις και μέτρα πρόληψης νέων πυρκαγιών

Η επιτόπια επιθεώρηση επιβεβαίωσε ότι ο Έβρος αποτελεί σήμερα πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης, αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων. Το πρόγραμμα συνδυάζει έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, αναδασώσεις, συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης, καθώς και δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της άγριας πανίδας, με στόχο την ταχεία οικολογική αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου και πιο βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος για τις τοπικές κοινωνίες.Στο κλιμάκιο με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, κ. Ευάγγελο Γκουντούφα συμμετείχαν η αρμόδια Προϊσταμένη Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών Έβρου, καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο).