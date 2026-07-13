Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Νεκρός 72χρονος στη Ρόδο, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Νεκρός 72χρονος στη Ρόδο, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Κρητικών στη Ρόδο, όπου ένας 72χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ, λουόμενοι που αντιλήφθηκαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε δυσχερή θέση τον ανέσυραν στην ακτή και ειδοποίησαν άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.
Στο σημείο έγιναν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο, δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ, λουόμενοι που αντιλήφθηκαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε δυσχερή θέση τον ανέσυραν στην ακτή και ειδοποίησαν άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.
Στο σημείο έγιναν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο, δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα