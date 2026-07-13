Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκίνησαν σήμερα 13/7 με προσφορές έως και 50%, οι πρώτες εικόνες από την Ερμού
Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκίνησαν σήμερα 13/7 με προσφορές έως και 50%, οι πρώτες εικόνες από την Ερμού
Από σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ξεκίνησε η θερινή εκπτωτική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τον εμπορικό κόσμο να ευελπιστεί ότι οι μειωμένες τιμές θα ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση
Ξεκίνησαν επίσημα σήμερα Δευτέρα 13/7 οι θερινές εκπτώσεις και η Ερμού «υποδέχεται» από νωρίς το πρωί κόσμο που σπεύδει να επωφεληθεί από τις πρώτες προσφορές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αρκετά κατάστημα της Ερμού, όπου ήδη από τις πρωινές ώρες οι βιτρίνες προωθούσαν εκπτώσεις έως 50%, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών.
Καταναλωτές μπήκαν στα καταστήματα για να ρίξουν μια πρώτη ματιά στις τιμές, ψάχνοντας ανάμεσα σε προϊόντα με προσφορές που κοσμούν τα ράφια. Η κίνηση, σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες, δείχνει ενθαρρυντική για την αγορά, με πολλούς να αρπάζουν την ευκαιρία για τις πρώτες τους αγορές.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) προτείνει να κατεβάσουν ρολά στις 18:00.
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.
Οι καταναλωτές καλούνται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές πριν προχωρήσουν στις αγορές τους, αξιοποιώντας τις προσφορές της θερινής εκπτωτικής περιόδου με ασφάλεια και διαφάνεια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αρκετά κατάστημα της Ερμού, όπου ήδη από τις πρωινές ώρες οι βιτρίνες προωθούσαν εκπτώσεις έως 50%, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών.
Καταναλωτές μπήκαν στα καταστήματα για να ρίξουν μια πρώτη ματιά στις τιμές, ψάχνοντας ανάμεσα σε προϊόντα με προσφορές που κοσμούν τα ράφια. Η κίνηση, σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες, δείχνει ενθαρρυντική για την αγορά, με πολλούς να αρπάζουν την ευκαιρία για τις πρώτες τους αγορές.
Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα των εκπτώσεων στην Ερμού
Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματαΣτο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) προτείνει να κατεβάσουν ρολά στις 18:00.
Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτέςΌπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, ενώ ισχύουν και οι προβλέψεις του άρθρου 9 του νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024.
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.
Έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπτώσεωνΚαθ’ όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αναμένεται να πραγματοποιούν ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της νομοθεσίας και η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις προσφορές και τις εκπτώσεις.
Οι καταναλωτές καλούνται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές πριν προχωρήσουν στις αγορές τους, αξιοποιώντας τις προσφορές της θερινής εκπτωτικής περιόδου με ασφάλεια και διαφάνεια.
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