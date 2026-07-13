Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκίνησαν σήμερα 13/7 με προσφορές έως και 50%, οι πρώτες εικόνες από την Ερμού

Από σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ξεκίνησε η θερινή εκπτωτική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τον εμπορικό κόσμο να ευελπιστεί ότι οι μειωμένες τιμές θα ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση