Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 16χρονος στη Λαμία
Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 16χρονος στη Λαμία
Βρέθηκε μέσα στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Λαμία με την τραγική απώλεια ενός 16χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι το μεσημέρι της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, lamianow.gr τον ανήλικο βρήκαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Στη συνέχεια ο 16χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, lamianow.gr τον ανήλικο βρήκαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Στη συνέχεια ο 16χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.
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