Αχμέτ Ελντίν: Ο Έλληνας ιεροκήρυκας του Ισλάμ εξηγεί τι λέει το Κοράνι για την Τζιχάντ, τις γυναίκες, την πολυγαμία, τα μαστιγώματα, τους λιθοβολισμούς και την μπούρκα
Ο Αχμέτ Ελντίν μιλάει στον Αντώνη Σρόιτερ και περιγράφει πώς προσηλύτισε τη χριστιανή σύζυγό του, που τώρα κυκλοφορεί με ολόσωμη μπούρκα στην Αθήνα - Οι μουσουλμάνοι και όσα συμβαίνουν στο Ιράν
Ο Αχμέτ είναι Έλληνας, από Ελληνίδα μητέρα και Αιγύπτιο πατέρα. Πήγε σε ελληνικό σχολείο, σπούδασε και ζει στην Αθήνα με την οικογένειά του. Είναι μουσουλμάνος, υπήρξε ιμάμης σε τζαμί και δηλώνει ιεραπόστολος του Ισλάμ. Στα social media μιλάει για θέματα που «καίνε» και προκαλούν αντιδράσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με οδηγό το Κοράνι, λοιπόν, εξηγεί την έννοια της Τζιχάντ, μιλάει για τους τζιχαντιστές, υπερασπίζεται την μπούρκα, το δημόσιο μαστίγωμα των αμαρτωλών, τις εκτελέσεις δια λιθοβολισμού, την πολυγαμία, αλλά και την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Σύζυγός του είναι μια χριστιανή από την Πολωνία, που γνώρισε στην Ελλάδα. Την έπεισε να ασπαστεί το Ισλάμ, παντρεύτηκαν και από τότε η σύζυγός του φόρεσε την ολόσωμη μπούρκα. Όταν κυκλοφορεί στον δρόμο, φαίνονται μόνο τα μάτια της. «Η ολόσωμη μπούρκα είναι ένδειξη σεβασμού προς τη γυναίκα», υποστηρίζει, γιατί έτσι διασφαλίζεται ότι δεν την κοιτάει κανείς με πονηρές προθέσεις.
Υποστηρίζει ότι υπάρχει καλή και κακή Τζιχάντ. Η κακή είναι αυτή που εφάρμοσαν οι τζιχαντιστές, σκοτώνοντας αδιακρίτως ή κάνοντας τρομοκρατικές επιθέσεις. Η καλή είναι ένας πόλεμος που ξεκινά με εντολή της επίσημης ηγεσίας ενός μουσουλμανικού κράτους για άμυνα. Λέει ακόμη ότι το Κοράνι δεν ζητά τον θάνατο των απίστων και ότι αυτό είναι μια λανθασμένη ερμηνεία από κάποιους φανατικούς.
Έχει ζήσει όλη του τη ζωή στην Ελλάδα. «Εδώ δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δημόσιο μαστίγωμα για μοιχεία», λέει, γιατί δεν το ορίζει ο νόμος. Όπως δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και εκτέλεση δια λιθοβολισμού. Στα μουσουλμανικά κράτη όπου το ορίζει ο νόμος όμως, ο Αχμέτ λέει ότι καλώς εφαρμόζεται.
Για τον Αχμέτ, η γυναίκα και ο άνδρας δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ίσοι, γιατί έχουν άλλους ρόλους. Ο άνδρας αναλαμβάνει να φροντίζει τη γυναίκα, άρα δεν μπορούν να είναι ίσοι, γιατί εκείνος έχει σπουδαιότερο ρόλο.
Εξηγεί το τι προβλέπει το Κοράνι για την πολυγαμία. Κάθε άνδρας δικαιούται να έχει έως τέσσερις γυναίκες. Ακόμη και στην Ελλάδα, όπου απαγορεύεται η πολυγαμία, μπορεί να τις έχει ανεπίσημα — κάποιοι το κάνουν. Αυτό είναι, όμως, μπελάς, λέει, γιατί πρέπει να παρέχεις τα ίδια σε όλες και να μοιράζεις τον χρόνο σου στα τέσσερα. Έτσι, ο ίδιος προς το παρόν έχει μόνο μία.
Εξηγεί την άποψη του μουσουλμανικού κόσμου για όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Δεν είναι συμπαθείς οι Ιρανοί, γιατί είναι «Σιίτες αιρετικοί», όπως λέει. Στο Ισλάμ, το 95% είναι Σουνίτες. Οι Σιίτες αποτελούν για τους Σουνίτες αίρεση. Αν ένας μουσουλμάνος έχει να διαλέξει μεταξύ του Ισραήλ και του ιρανικού καθεστώτος όμως, θα επιλέξει να στηρίξει το Ιράν.
Απαντά για τον κίνδυνο ακραίων ενεργειών από μουσουλμάνους στην Ελλάδα. «Τις μαζεύουμε τις ακραίες φωνές στα τζαμιά», λέει. «Δεν αφήνουμε τους εξτρεμιστές να εκδηλωθούν». Υποστηρίζει ότι η μουσουλμανική κοινότητα εδώ είναι ήσυχη. Μιλάει, τέλος, για τους Τούρκους και την προσπάθειά τους να ελέγξουν τους μουσουλμάνους της Ελλάδας. «Το κάνουν πολύ στη Θράκη. Τους βλέπουμε και θέλει προσοχή…»
