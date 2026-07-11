Ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα σεισμός απολογισμός νεκροί τραυματίες άστεγοι

Ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ο ίδιος, 16.740, οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000 ενώ 315 από τους νεκρούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί

Ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς
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Ο απολογισμός του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς τα επάνω και υπερβαίνει πλέον τους 4.300 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000 και η διανομή κατοικιών θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα.

«Ο αριθμός των Βενεζουελανών, ανδρών και γυναικών, που έχασαν τη ζωή τους άμεσα από τους τρομερούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, ανέρχεται σε 4.333», δήλωσε ο Ροντρίγκες σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ο ίδιος, 16.740.

Ο προηγούμενος απολογισμός, με χθεσινή ημερομηνία, ήταν 4.118 νεκροί.



Επίσης 315 από τους νεκρούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος.
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