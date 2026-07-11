Το Λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 35 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο ανοιχτά της Γαύδου
Το Λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 35 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο ανοιχτά της Γαύδου
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς το Λιμενικό προχώρησε νωρίτερα στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών στα ανοιχτά της Γαύδου.
Συγκεκριμένα, σκάφος του Λιμενικού Σώματος τους εντόπισε να επιβαίνουν σε λέμβο 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά - νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.
Συγκεκριμένα, σκάφος του Λιμενικού Σώματος τους εντόπισε να επιβαίνουν σε λέμβο 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά - νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.
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