Φωτιά σε μεταφορική επιχείρηση και καρότσα φορτηγού τα ξημερώματα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές
Φωτιά σε μεταφορική επιχείρηση και καρότσα φορτηγού τα ξημερώματα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα
Στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η κατάσβεση φωτιάς η οποία εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε χώρο μεταφορικής επιχείρησης και σε καρότσα επικαθήμενου φορτηγού στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε στις 00:20. Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα που κατάφεραν γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.
Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές κυρίως στο στέγαστρο της επιχείρησης και στο φορτηγό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Πυροσβεστική κλήθηκε στις 00:20. Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα που κατάφεραν γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.
Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές κυρίως στο στέγαστρο της επιχείρησης και στο φορτηγό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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