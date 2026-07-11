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Φωτιά σε μεταφορική επιχείρηση και καρότσα φορτηγού τα ξημερώματα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Φωτιά σε μεταφορική επιχείρηση και καρότσα φορτηγού τα ξημερώματα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Φωτιά σε μεταφορική επιχείρηση και καρότσα φορτηγού τα ξημερώματα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές
Στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η κατάσβεση φωτιάς η οποία εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε χώρο μεταφορικής επιχείρησης και σε καρότσα επικαθήμενου φορτηγού στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στις 00:20. Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα που κατάφεραν γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές κυρίως στο στέγαστρο της επιχείρησης και στο φορτηγό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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