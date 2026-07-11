Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 36 σήμερα και 38 την Κυριακή
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 36 σήμερα και 38 την Κυριακή
Γενικά αίθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά και ισχυρότερους βοριάδες στο Αιγαίο
Με άνοδο της θερμοκρασίας και γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει το Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά και τοπικά τους 36 βαθμούς σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 32 και 34 βαθμών Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και νότιας Ελλάδας, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ.
Μακεδονία - Θράκη
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα δυτικοί το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα θα πνέουν βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες και Κρήτη
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα
Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στα νότια τμήματα θα φτάσει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
Αττική
Αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Η πρόγνωση για την Κυριακή
Η Κυριακή θα κυλήσει επίσης με γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς.
Μακεδονία - Θράκη
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα δυτικοί το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα θα πνέουν βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες και Κρήτη
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα
Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στα νότια τμήματα θα φτάσει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
Αττική
Αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Η πρόγνωση για την Κυριακή
Η Κυριακή θα κυλήσει επίσης με γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς.
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