Αλλάζει ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Άστατος ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια και ανατολική Στερεά - Βελτίωση από το βράδυ, δείτε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΥ





Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία:



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ







Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.



Ανεμοι: Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ.







ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.



Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.



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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.



Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.



Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Σποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός , με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί αισθητά, καθώς θα φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου.Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία:Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που στην κεντρική Μακεδονία στην αρχή της ημέρας πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν.Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Ανεμοι: Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Σποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.



Ανεμοι: Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες.



Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.



Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-07-2026



Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.



Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.