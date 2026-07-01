Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Έως 38°C στα βόρεια, καταιγίδες στα ηπειρωτικά, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Γιώργος Τσατραφύλλιας Βροχές Καταιγίδες

Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Έως 38°C στα βόρεια, καταιγίδες στα ηπειρωτικά, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, ενώ από το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν οι βοριάδες και η ζέστη θα υποχωρήσει

Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Έως 38°C στα βόρεια, καταιγίδες στα ηπειρωτικά, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια: Υψηλές θερμοκρασίες στις βορειότερες περιοχές της χώρας και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά.

Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να συνοδευτούν από μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, τους 34 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο και τους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπεται πρόσκαιρη βροχή ή μπόρα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς.

Κλείσιμο
Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα διατηρηθεί τις θερμές ώρες της ημέρας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει και πάλι τους 38 βαθμούς την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.
Παράλληλα, από το Σάββατο τα μελτέμια θα ενισχυθούν σταδιακά, ενώ την Κυριακή οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης