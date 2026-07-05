Καρυστιανού: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν υπήρχαν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ζήτησε από την κυβέρνηση να παγώσει τις άδειες - «Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας» λέει