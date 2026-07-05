Καρυστιανού: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν υπήρχαν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο
Καρυστιανού: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν υπήρχαν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο
Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ζήτησε από την κυβέρνηση να παγώσει τις άδειες - «Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας» λέει
Απαντήσεις από την κυβέρνηση για το εάν υπήρχαν αιτήσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο ζήτησε η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας την πυρκαγιά.
Κάνοντας λόγο για «τοπίο ολικής καταστροφής» και χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή τον κρατικό μηχανισμό στην προστασία του φυσικού πλούτου και των περιουσιών, η κυρία Καρυστιανού κάλεσε την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, όπως οι αντιπυρικές ζώνες, καθώς και αν υπάρχουν αιτήσεις για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή.
Παράλληλα, ζητά να μην εκδοθούν σχετικές άδειες, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά θα ενισχυθεί η αντίληψη πως οι πυρκαγιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας. Η ανάρτηση συνδέει, επίσης, το ζήτημα με την ενεργειακή πολιτική, αναφέροντας ότι «έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας».
Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:
«Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε
Τοπίο ολικής καταστροφής.
Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.
Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και (β) αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή και να απέχει από οποιαδήποτε έκδοση αδειών που θα εδραιώσει την σκέψη ότι οι φωτιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων.
Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας.»
Κάνοντας λόγο για «τοπίο ολικής καταστροφής» και χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή τον κρατικό μηχανισμό στην προστασία του φυσικού πλούτου και των περιουσιών, η κυρία Καρυστιανού κάλεσε την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, όπως οι αντιπυρικές ζώνες, καθώς και αν υπάρχουν αιτήσεις για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή.
Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε— Maria Karystianou (@mkaristianou) July 5, 2026
Τοπίο ολικής καταστροφής.
Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.
Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν… pic.twitter.com/Ulnz0YXDAU
Παράλληλα, ζητά να μην εκδοθούν σχετικές άδειες, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά θα ενισχυθεί η αντίληψη πως οι πυρκαγιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας. Η ανάρτηση συνδέει, επίσης, το ζήτημα με την ενεργειακή πολιτική, αναφέροντας ότι «έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας».
Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:
«Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε
Τοπίο ολικής καταστροφής.
Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.
Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και (β) αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή και να απέχει από οποιαδήποτε έκδοση αδειών που θα εδραιώσει την σκέψη ότι οι φωτιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων.
Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας.»
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