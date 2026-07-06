Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Γαζί Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ηράκλειο Κρήτη

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Γαζί Ηρακλείου

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 9 οχήματα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Γαζί Ηρακλείου
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε στη Δ.Ε. Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 09 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου.

Το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο με κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφορ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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