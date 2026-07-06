Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Γαζί Ηρακλείου
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Γαζί Ηρακλείου
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 9 οχήματα
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε στη Δ.Ε. Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 09 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου.
Το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο με κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφορ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 09 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου.
Το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο με κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφορ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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