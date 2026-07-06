Βαρύ εγκεφαλικό υπέστη η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Νεκρή Δημοσιογράφος Εγκεφαλικό

Βαρύ εγκεφαλικό υπέστη η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην Κρήτη

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού

Βαρύ εγκεφαλικό υπέστη η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην Κρήτη
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Σε βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο αποδίδεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο αιφνίδιος θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, σε ηλικία 46 ετών. Εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό της, σε γκαράζ, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατρός του οποίου διαπίστωσε το θάνατό της.

Ο ξαφνικός θάνατός της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης και στους ανθρώπους του Ομίλου της ΚΡΗΤΗ TV, όπου εργαζόταν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα, στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.
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