Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Summer in the City: Summer at OsteoStrong®
Summer in the City: Summer at OsteoStrong®
Η πιο συνηθισμένη καλοκαιρινή συνήθεια ίσως να μην είναι τελικά η καλύτερη για την υγεία μας
Κάθε καλοκαίρι επαναλαμβάνεται σχεδόν η ίδια ιστορία.
Οι ρυθμοί πέφτουν, οι μέρες μεγαλώνουν και οι περισσότεροι από εμάς αποφασίζουμε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθούμε ξανά με την υγεία μας. «Μετά τις διακοπές», «όταν επιστρέψω», «από τον Σεπτέμβριο» είναι φράσεις που ακούμε τόσο συχνά, ώστε έχουν γίνει σχεδόν μέρος του καλοκαιριού.
Το παράδοξο είναι ότι το σώμα μας δεν συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία αναβολής.
Τα οστά συνεχίζουν να ανανεώνονται. Οι μύες προσαρμόζονται καθημερινά στα ερεθίσματα που δέχονται. Οι αρθρώσεις εξακολουθούν να στηρίζουν κάθε μας κίνηση, είτε βρισκόμαστε στο γραφείο είτε περπατάμε δίπλα στη θάλασσα. Και η δύναμη, η ισορροπία και η λειτουργικότητα δεν διατηρούνται από μόνες τους. Καλλιεργούνται σταθερά, μέσα από τις επιλογές που κάνουμε κάθε ημέρα.
Ίσως, λοιπόν, το καλοκαίρι να μην είναι η εποχή που πρέπει να σταματάμε να φροντίζουμε το σώμα μας. Ίσως να είναι η καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσουμε.
Περπατάμε περισσότερο, βρισκόμαστε συχνότερα σε εξωτερικούς χώρους, ταξιδεύουμε, κολυμπάμε, ακολουθούμε πιο μεσογειακές διατροφικές συνήθειες και, πολλές φορές, έχουμε την ψυχική απόσταση που χρειαζόμαστε για να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τον εαυτό μας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ειδικοί της προληπτικής ιατρικής επισημαίνουν πως οι νέες συνήθειες εγκαθίστανται ευκολότερα όταν η καθημερινότητα είναι λιγότερο πιεστική. Από αυτή την άποψη, το καλοκαίρι μπορεί να αποτελέσει την ιδανική αφετηρία για αλλαγές που θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο από μία εποχή.
Η δύναμη με την οποία ανεβαίνουμε μια σκάλα. Η ισορροπία που μας επιτρέπει να αποφύγουμε μια πτώση. Η στάση του σώματος όταν εργαζόμαστε. Η ευκολία με την οποία σηκώνουμε μια βαλίτσα ή κρατάμε στην αγκαλιά ένα παιδί. Ακόμη και η δυνατότητα να παραμείνουμε ανεξάρτητοι όσο μεγαλώνουμε.
Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο το μυοσκελετικό σύστημα όχι ως ένα σύνολο οστών και μυών, αλλά ως βασικό πυλώνα της υγιούς γήρανσης, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής.
Οι ρυθμοί πέφτουν, οι μέρες μεγαλώνουν και οι περισσότεροι από εμάς αποφασίζουμε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθούμε ξανά με την υγεία μας. «Μετά τις διακοπές», «όταν επιστρέψω», «από τον Σεπτέμβριο» είναι φράσεις που ακούμε τόσο συχνά, ώστε έχουν γίνει σχεδόν μέρος του καλοκαιριού.
Το παράδοξο είναι ότι το σώμα μας δεν συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία αναβολής.
Τα οστά συνεχίζουν να ανανεώνονται. Οι μύες προσαρμόζονται καθημερινά στα ερεθίσματα που δέχονται. Οι αρθρώσεις εξακολουθούν να στηρίζουν κάθε μας κίνηση, είτε βρισκόμαστε στο γραφείο είτε περπατάμε δίπλα στη θάλασσα. Και η δύναμη, η ισορροπία και η λειτουργικότητα δεν διατηρούνται από μόνες τους. Καλλιεργούνται σταθερά, μέσα από τις επιλογές που κάνουμε κάθε ημέρα.
Ίσως, λοιπόν, το καλοκαίρι να μην είναι η εποχή που πρέπει να σταματάμε να φροντίζουμε το σώμα μας. Ίσως να είναι η καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσουμε.
Γιατί το καλοκαίρι προσφέρει μια μοναδική ευκαιρίαΟι καλοκαιρινοί μήνες έχουν κάτι που σπάνια διαθέτει η υπόλοιπη χρονιά: περισσότερο χρόνο, περισσότερο φως και περισσότερες ευκαιρίες για κίνηση.
Περπατάμε περισσότερο, βρισκόμαστε συχνότερα σε εξωτερικούς χώρους, ταξιδεύουμε, κολυμπάμε, ακολουθούμε πιο μεσογειακές διατροφικές συνήθειες και, πολλές φορές, έχουμε την ψυχική απόσταση που χρειαζόμαστε για να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τον εαυτό μας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ειδικοί της προληπτικής ιατρικής επισημαίνουν πως οι νέες συνήθειες εγκαθίστανται ευκολότερα όταν η καθημερινότητα είναι λιγότερο πιεστική. Από αυτή την άποψη, το καλοκαίρι μπορεί να αποτελέσει την ιδανική αφετηρία για αλλαγές που θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο από μία εποχή.
Η υγεία των οστών δεν αφορά μόνο την οστεοπόρωσηΌταν ακούμε τη φράση «υγεία των οστών», οι περισσότεροι σκεφτόμαστε την οστεοπόρωση. Στην πραγματικότητα, όμως, το μυοσκελετικό σύστημα επηρεάζει πολύ περισσότερες πτυχές της καθημερινότητάς μας.
Η δύναμη με την οποία ανεβαίνουμε μια σκάλα. Η ισορροπία που μας επιτρέπει να αποφύγουμε μια πτώση. Η στάση του σώματος όταν εργαζόμαστε. Η ευκολία με την οποία σηκώνουμε μια βαλίτσα ή κρατάμε στην αγκαλιά ένα παιδί. Ακόμη και η δυνατότητα να παραμείνουμε ανεξάρτητοι όσο μεγαλώνουμε.
Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο το μυοσκελετικό σύστημα όχι ως ένα σύνολο οστών και μυών, αλλά ως βασικό πυλώνα της υγιούς γήρανσης, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής.
Η επιστήμη αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τη δύναμηΓια δεκαετίες πιστεύαμε ότι η διατήρηση της οστικής υγείας εξαρτάται κυρίως από το ασβέστιο και τη βιταμίνη D.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη.
Η σωστή διατροφή παραμένει θεμελιώδης, όμως τα οστά και οι μύες χρειάζονται και κάτι ακόμη: το κατάλληλο μηχανικό ερέθισμα. Είναι αυτό που «υπενθυμίζει» στον οργανισμό ότι το μυοσκελετικό σύστημα πρέπει να παραμείνει δυνατό και λειτουργικό.
Η αρχή αυτή, γνωστή ως οστεογονική φόρτιση (osteogenic loading), αποτελεί αντικείμενο αυξανόμενου επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς σχετίζεται με τη φυσική ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στα φορτία που δέχεται.
Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση που αξιοποιεί την αρχή της οστεογονικής φόρτισης, παρέχοντας στο σώμα υψηλό αλλά ελεγχόμενο μηχανικό ερέθισμα μέσω εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Η συνεδρία πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, διαρκεί περίπου 15 λεπτά και δεν βασίζεται στην έντονη άσκηση ή στην εξάντληση. Στόχος είναι να υποστηρίξει την υγεία των οστών, των μυών και των αρθρώσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας, της στάσης του σώματος και της συνολικής λειτουργικότητας.
Η εμπειρία περιλαμβάνει γνωριμία με τη μέθοδο, αξιολόγηση ισορροπίας, μέτρηση δύναμης λαβής (Grip Strength), αξιολόγηση στάσης σώματος (Posture Assessment), αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, εξατομικευμένες προτάσεις και πρακτική γνωριμία με την OsteoStrong®.
Περισσότερο από μια δοκιμαστική συνεδρία, αποτελεί μια ευκαιρία να αποκτήσει κανείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του μυοσκελετικού του συστήματος και να ενημερωθεί για τα βήματα που μπορούν να υποστηρίξουν τη μακροχρόνια υγεία του.
Ίσως, λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι να μην είναι απλώς μια περίοδος ξεκούρασης. Ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσουμε στη δύναμη, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής που θέλουμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια.
Γιατί το πιο δυνατό σώμα του χειμώνα,χτίζεται το καλοκαίρι.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ
ή τηλεφωνήστε σε ένα από 4 κέντρα που έχει η OsteoStrong στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Η σωστή διατροφή παραμένει θεμελιώδης, όμως τα οστά και οι μύες χρειάζονται και κάτι ακόμη: το κατάλληλο μηχανικό ερέθισμα. Είναι αυτό που «υπενθυμίζει» στον οργανισμό ότι το μυοσκελετικό σύστημα πρέπει να παραμείνει δυνατό και λειτουργικό.
Η αρχή αυτή, γνωστή ως οστεογονική φόρτιση (osteogenic loading), αποτελεί αντικείμενο αυξανόμενου επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς σχετίζεται με τη φυσική ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στα φορτία που δέχεται.
Μια διαφορετική προσέγγιση στη μυοσκελετική υγείαΜέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε η μέθοδος OsteoStrong®.
Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση που αξιοποιεί την αρχή της οστεογονικής φόρτισης, παρέχοντας στο σώμα υψηλό αλλά ελεγχόμενο μηχανικό ερέθισμα μέσω εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Η συνεδρία πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, διαρκεί περίπου 15 λεπτά και δεν βασίζεται στην έντονη άσκηση ή στην εξάντληση. Στόχος είναι να υποστηρίξει την υγεία των οστών, των μυών και των αρθρώσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας, της στάσης του σώματος και της συνολικής λειτουργικότητας.
Summer Strong Month: Mια αφορμή για να ξεκινήσετε σήμεραΜε αφορμή το φετινό καλοκαίρι, η OsteoStrong® παρουσιάζει το Summer Strong Month, μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε νέους επισκέπτες να γνωρίσουν τη φιλοσοφία της μεθόδου μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία αξιολόγησης.
Η εμπειρία περιλαμβάνει γνωριμία με τη μέθοδο, αξιολόγηση ισορροπίας, μέτρηση δύναμης λαβής (Grip Strength), αξιολόγηση στάσης σώματος (Posture Assessment), αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, εξατομικευμένες προτάσεις και πρακτική γνωριμία με την OsteoStrong®.
Περισσότερο από μια δοκιμαστική συνεδρία, αποτελεί μια ευκαιρία να αποκτήσει κανείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του μυοσκελετικού του συστήματος και να ενημερωθεί για τα βήματα που μπορούν να υποστηρίξουν τη μακροχρόνια υγεία του.
Το σώμα δεν περιμένει τον ΣεπτέμβριοΟι σημαντικότερες αλλαγές στην υγεία δεν ξεκινούν απαραίτητα τη Δευτέρα, την πρώτη ημέρα του μήνα ή μετά τις διακοπές. Ξεκινούν τη στιγμή που αποφασίζουμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας.
Ίσως, λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι να μην είναι απλώς μια περίοδος ξεκούρασης. Ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσουμε στη δύναμη, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής που θέλουμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια.
Γιατί το πιο δυνατό σώμα του χειμώνα,χτίζεται το καλοκαίρι.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ
ή τηλεφωνήστε σε ένα από 4 κέντρα που έχει η OsteoStrong στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα